El Principado apoyará la Vuelta a la Montaña Central a través de la marca "Asturias, Paraíso Natural"

La viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, recibió en la sede de la Consejería a Ángel García, Emilio Fernández y Juan Bautista García, en representación de la organización de la Vuelta Ciclista a la Montaña Central de Asturias, que acudieron acompañados por la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez y el concejal de Deportes de Mieres, César Menéndez. En la reunión se abordaron temas como el apoyo del Gobierno del Principado a la prueba ciclista junior, que se ha convertido en una de las citas más importantes del calendario internacional. La viceconsejera mostró su disposición a mantener la vinculación con la vuelta, que se hará firme a través de la marca turística Asturias, Paraíso Natural. La prueba con el patrocinio de los ayuntamientos de Aller, Mieres, Laviana, Lena y Ribera de Arriba, además de la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, Grupo Leomotor, Caja Rural de Asturias, elZinc y Dismusa.