Tapia y Coello sufren ante Lijo y Arce pero avanzan a cuartos tras más de dos horas de batalla
Los números uno mundiales sudan en octavos contra Pablo Lijo y Maxi Arce, que los obligaron a jugar un tercer setnDelfi Brea y Gemma Triay vencen sin problemas
El partido entre la mejor pareja del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, y la formada por Pablo Lijo y Maxi Arce fue mucho más largo de lo previsto. El encuentro superó las dos horas de duración, ya que Tapia y Coello se vieron obligados a jugar un tercer set, también muy disputado, para sellar su pase a cuartos: 6-3, 6-7 y 6-3.
Lijo y Arce llegaban con confianza tras haber derrotado el miércoles al único asturiano presente en el cuadro final, el gijonés Alberto Trabanco, que competía junto a Miguel Lamperti.
Durante la jornada matinal, la pareja número dos del mundo, formada por Ale Galán y Fede Chingotto, consiguió una sólida victoria ante Goenaga y Goñi Lacabe por 7-5 y 6-3 en un partido que alcanzó la hora y cuarto de duración. Uno de los grandes favoritos tuvo que esforzarse especialmente en el primer set, donde, pese a disponer de varias oportunidades para cerrarlo antes, terminó resolviéndolo por un ajustado 7-5.
Por otro lado, la pareja número dos del circuito femenino, formada por Paula Josemaría y Bea González, venció con claridad por 6-3 y 6-2 a Collombon y Montes. Por su parte, el exnúmero uno del mundo Juan Lebrón, junto a su compañero Leo Augsburger, ganó con solvencia a Aguirre y Arroyo en apenas cincuenta minutos. Ya por la tarde arrancaron las números uno. Delfi Brea y Gemma Triay tuvieron un inicio muy cómodo en sus octavos de final frente a Barrera y Velasco, que se retiraron en el segundo set. Brea y Triay dominaron con claridad, llevándose el primer set por 6-1. Cuando el marcador reflejaba 3-0 a su favor en el segundo set, sus oponentes se retiraron tras 46 minutos de partido.
La noche se cerró con la victoria del español Miguel Yanguas y el argentino Franco Stupaczuk, que también sellaron su pase a cuartos de final tras imponerse por 6-2 y 6-2.
La jornada de mañana, correspondiente a los cuartos de final, contará con varios duelos destacados. Por la mañana jugarán Paula Josemaría y Bea González frente a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso. También se enfrentarán Ale Galán y Fede Chingotto contra Javi Garrido y Lucas Bergamini. Además, Juan Lebrón y Leo Augsburger medirán fuerzas con Jon Sanz y Jorge Nieto.
Ya por la tarde, y no antes de las cinco, volverán a la pista las números uno, Gemma Triay y Delfi Brea, que se enfrentarán a Marta Ortega y Martina Calvo. Después será el turno de Agustín Tapia y Arturo Coello, que jugarán contra Martín Di Nenno y Jero González. Cerrarán la jornada Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk frente a Juan Tello y Edu Alonso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones