Tapia y Coello sufren ante Lijo y Arce pero avanzan a cuartos tras más de dos horas de batalla

El partido entre la mejor pareja del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello, y la formada por Pablo Lijo y Maxi Arce fue mucho más largo de lo previsto. El encuentro superó las dos horas de duración, ya que Tapia y Coello se vieron obligados a jugar un tercer set, también muy disputado, para sellar su pase a cuartos: 6-3, 6-7 y 6-3.

Lijo y Arce llegaban con confianza tras haber derrotado el miércoles al único asturiano presente en el cuadro final, el gijonés Alberto Trabanco, que competía junto a Miguel Lamperti.

Durante la jornada matinal, la pareja número dos del mundo, formada por Ale Galán y Fede Chingotto, consiguió una sólida victoria ante Goenaga y Goñi Lacabe por 7-5 y 6-3 en un partido que alcanzó la hora y cuarto de duración. Uno de los grandes favoritos tuvo que esforzarse especialmente en el primer set, donde, pese a disponer de varias oportunidades para cerrarlo antes, terminó resolviéndolo por un ajustado 7-5.

Por otro lado, la pareja número dos del circuito femenino, formada por Paula Josemaría y Bea González, venció con claridad por 6-3 y 6-2 a Collombon y Montes. Por su parte, el exnúmero uno del mundo Juan Lebrón, junto a su compañero Leo Augsburger, ganó con solvencia a Aguirre y Arroyo en apenas cincuenta minutos. Ya por la tarde arrancaron las números uno. Delfi Brea y Gemma Triay tuvieron un inicio muy cómodo en sus octavos de final frente a Barrera y Velasco, que se retiraron en el segundo set. Brea y Triay dominaron con claridad, llevándose el primer set por 6-1. Cuando el marcador reflejaba 3-0 a su favor en el segundo set, sus oponentes se retiraron tras 46 minutos de partido.

La noche se cerró con la victoria del español Miguel Yanguas y el argentino Franco Stupaczuk, que también sellaron su pase a cuartos de final tras imponerse por 6-2 y 6-2.

La jornada de mañana, correspondiente a los cuartos de final, contará con varios duelos destacados. Por la mañana jugarán Paula Josemaría y Bea González frente a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso. También se enfrentarán Ale Galán y Fede Chingotto contra Javi Garrido y Lucas Bergamini. Además, Juan Lebrón y Leo Augsburger medirán fuerzas con Jon Sanz y Jorge Nieto.

Ya por la tarde, y no antes de las cinco, volverán a la pista las números uno, Gemma Triay y Delfi Brea, que se enfrentarán a Marta Ortega y Martina Calvo. Después será el turno de Agustín Tapia y Arturo Coello, que jugarán contra Martín Di Nenno y Jero González. Cerrarán la jornada Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk frente a Juan Tello y Edu Alonso.