¿Cómo afecta molecularmente el entrenamietno a los deportistas olímpicos?

El cuerpo de un deportista olímpico durante su preparación para competir en unos Juegos Olímpicos es una fuente de conocimiento que un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo ha sabido aprovechar para identificar en la sangre un microRNA –pequeñas moléculas de ARN– que actúa como indicador de la adaptación del organismo al entrenamiento en este tipo de deportistas de élite.

Un estudio durante un año olímpico

El estudio, que fue realizado durante un año olímpico y que ha sido publicado por Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, demuestra el potencial de estos biomarcadores para mejorar el seguimiento del alto rendimiento. El trabajo ha estado liderado por el grupo de investigación Intervenciones Traslacionales para la Salud de la Universidad de Oviedo, adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), en colaboración con la Universidad de Birmingham y la Unidad Regional de Medicina Deportiva de Asturias.

El análisis de 752 microRNA en piragüistas del equipo nacional

El estudio se desarrolló con la colaboración y consentimiento del entrenador de la Federación Española de Piragüismo, el luanquín Miguel García, y los piragüistas integrantes del equipo nacional durante la temporada previa a los Juegos Olímpicos. Los deportistas se sometieron a diferentes pruebas, en las que se recogieron sus parámetros separados por un periodo de entrenamiento con alto componente de desarrollo aeróbico. Según explica el comunicado de la Universidad de Oviedo, en ese periodo "se recogieron muestras de sangre antes y después de cada prueba. En dichas muestras, se analizó un panel extenso de 752 microRNA, lo que permitió estudiar de manera detallada el perfil de respuesta aguda de los microRNA plasmáticos en función del estado de entrenamiento".

Analizar la respuesta biológica al entrenamiento de élite

David Fernández Vivero, primer autor del estudio e investigador predoctoral Severo Ochoa en la Universidad de Oviedo, explica lo importante que ha sido trabajar con este tipo de deportistas: "Analizar un vasto perfil de microRNA en medallistas olímpicos nos permite profundizar en los mecanismos biológicos que sustentan la respuesta global al ejercicio y entender mejor cómo el organismo se adapta a las cargas de entrenamiento en el deporte de élite".

Investigación aplicada al alto rendimiento

Para Nicolás Terrados, médico responsable de la Unidad Regional de Medicina Deportiva de Asturias, "este trabajo demuestra que es posible integrar investigación molecular de vanguardia en la planificación real del alto rendimiento, sin interferir en la preparación deportiva".