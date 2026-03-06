El Alimerka Oviedo Baloncesto quiere otro lleno mañana en el Palacio en su regreso a la competición: "Necesitamos el apoyo incondicional de nuestra afición"

El Palacio de los Deportes de Oviedo levanta de nuevo el telón de la Primera FEB para ofrecer mañana (19:00 horas) un Alimerka Oviedo Baloncesto-Caesa Cartagena en el que hay muchas cosas en juego después de que Oviedo viviera una fiesta del baloncesto con la visita de la selección española para medirse a Ucrania en las ventanas de clasificación para el Mundial de Catar. El espectáculo promete, con dos equipos que en principio debían estar luchando por la permanencia, como le sucede al equipo de Cartagena. Sin embargo, para el conjunto de Oviedo este partido es clave para convertir el sueño del play-off de ascenso en una realidad al final de la temporada.

Un partido clave para el play-off de Primera FEB

El equipo asturiano, con diez victorias, es noveno, última plaza que clasifica para ese ambicionado play-off, pero son muchos y de mucho nivel los equipos que persiguen ese último billete para la lucha por el ascenso. Cualquier traspié se puede pagar muy caro en una pelea así y por eso el partido ante el Caesa Cartagena en casa, en el Palacio de los Deportes de Oviedo, es tan importante para alcanzar lo que sería todo un éxito para el club azul.

Javi Rodríguez pide llenar el Palacio de los Deportes de Oviedo

Javi Rodríguez, entrenador del OCB, no mira más allá de ese partido, pero sí que es consciente de lo importante que va a ser para sus jugadores sentirse arropados, como está sucediendo partido tras partido en el Palacio, para conseguir una victoria que no va a ser sencilla: "Es muy importante que el Palacio se llene, tener el apoyo incondicional de nuestros aficionados porque va a ser un partido muy difícil, jugamos contra un equipo que no está en una situación muy cómoda, con un entrenador nuevo y todo el mundo sabe lo que significa eso. Vendrán con las pilas cargadas, limpios de mente después del parón y con el entrenador nuevo; así que es un partido con mucho peligro".

EN IMÁGENES: Así fue el Alimerka Oviedo Baloncesto-Súper Agropal Palencia en el Palacio de los Deportes / Miki López / Miki López

El parón refuerza al Alimerka Oviedo Baloncesto

En el caso del Alimerka Oviedo, Javi Rodríguez asegura que el parón les ha venido "bien": "Era un momento de cargar las pilas, recuperar la energía que nos hace falta para el tramo final de la temporada, así que física y mentalmente ha sido un buen parón y ya estamos preparados para afrontar el partido de mañana”.

El Alimerka Oviedo busca revancha ante el Caesa Cartagena

Además de la importancia de la victoria por la situación que tiene el equipo asturiano en la clasificación, el Alimerka Oviedo querrá quitarse la espina de la derrota (82-78) que sufrió en la tercera jornada en su visita a la ciudad milenaria: “Nosotros no somos el mismo equipo y ellos tampoco. En ese momento estábamos reconstruyendo un poco el equipo de pretemporada, no estábamos en nuestro mejor momento, aun así tuvimos opciones de ganar; han pasado muchos meses, es una competición que va creciendo, que tiene vida propia, se va desarrollando, y ahora estamos en una situación muy diferente; ese día nos quedamos 0-3 y a partir de ahí el equipo empezó a mejorar lo que estábamos haciendo, con la falta de Brycen Goodine el equipo se desenfocó un poco, estábamos con lesionados. No tiene nada que ver nuestro equipo y tampoco tiene nada que ver el equipo de ellos, están con entrenador nuevo, con cambios en la plantilla, así que las condiciones son muy diferentes y será un partido al que tendremos que ir adaptándonos según vayamos viendo cómo se desarrolla", explica.

La incógnita del nuevo Cartagena en Primera FEB

Noticias relacionadas

Y es que otra de las cosas que advierte Javi Rodríguez es que la información sobre lo que va a intentar Cartagena en este encuentro es mínima: "El nuevo entrenador ha tenido días para preparar cosas, si normalmente nos fijamos en nosotros mismos en este partido aún más; vamos un poco a ciegas, sin saber por dónde puede ir el equipo de Cartagena mañana, pero tenemos que pensar en lo nuestro, en lo que hacemos bien, intentar dominar tanto en ataque como en defensa, controlar el rebote, intentar correr, buscar nuestras opciones, jugar fluido, pasarnos el balón, defender duro, y así los 40 minutos. Si hacemos eso tendremos opciones de hacer un buen partido y de darle una victoria a nuestro público, que se la merece”.