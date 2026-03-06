Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Colías, del Confía Base Oviedo: "Podemos ganar al Sagunto"

El Confía Base Oviedo recibe mañana (18:30) en Vallobín al Fertiberia Puerto Sagunto, segundo clasificado. A pesar de la dificultad del duelo, el jugador Javi Colías confía en dar la sorpresa: "Con nuestras armas, podemos sacar los dos puntos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
  6. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
  8. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones

La industria asturiana encadena cuatro meses de caída de producción con el horno alto de ArcelorMittal parado

La industria asturiana encadena cuatro meses de caída de producción con el horno alto de ArcelorMittal parado

La pesca del salmón, en tela de juicio en España: solicitan que sea declarado "en peligro de extinción"

La pesca del salmón, en tela de juicio en España: solicitan que sea declarado "en peligro de extinción"

Majestuoso Dvorak

Agenda: qué hacer hoy viernes 6 de marzo en Asturias

Agenda: qué hacer hoy viernes 6 de marzo en Asturias

Regresiones brutales

El fin que justifica los medios

La hora del "Made in Europe"

Israel convierte la prudencia en arqueología

Tracking Pixel Contents