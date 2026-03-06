Edición histórica de los 10 kilómetros del Grupo Covadonga: Isabel Barreiro busca el récord de España en la carrera más multitudinaria

Los 10 kilómetros del Grupo Covadonga que se celebran mañana ya han batido un récord, el de participación, y podrían batir otro, el del mejor tiempo, gracias a la participación de la atleta gijonesa Isabel Barreiro, actual campeona de España de cross y subcampeona nacional de los 10.000 metros en ruta. La asturiana busca no solo el récord de la prueba, sino el récord de España.

Récord histórico de participación en la prueba

En cuanto a la participación, la organización anunció que la prueba, incluida en el calendario oficial de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, reunirá a 2.298 participantes, con los 2.000 dorsales del recorrido principal (10 kilómetros homologados) agotados, estableciendo un récord histórico de inscritos.

Así fue la carrera de los 10 km del Grupo Covadonga en Gijón (en imágenes) / Marcos León

Tres recorridos con salida desde Las Mestas

La competición comenzará con la salida, a las 17:15 horas, del recorrido "B", de 400 metros, destinado a personas con diversidad funcional y a participantes nacidos entre 2015 y 2020, con un circuito adaptado para facilitar su participación. La salida se dará desde el Velódromo de Las Mestas.

A las 17:30 horas se dará la salida de la prueba "A", los 10 kilómetros, que comenzará en la Avenida Albert Einstein, frente al Complejo Deportivo Las Mestas. Habrá una tercera carrera, la "C", que se iniciará a las 17:35 horas, recorrerá 1.500 metros y estará destinada a participantes nacidos entre 2011 y 2014. Esta prueba saldrá del mismo lugar que los 10 kilómetros, de la Avenida Albert Einstein.

Meta en el Real Grupo de Cultura Covadonga

La meta para todos los recorridos estará situada en la entrada principal del Real Grupo de Cultura Covadonga. El récord masculino de la prueba está en 30 minutos y 51 segundos y lo ostenta David Fernández Ginzo. La retirada de dorsales tendrá lugar mañana mismo, entre las 10:15 horas y las 16:15, en el módulo de atletismo del Complejo Deportivo Las Mestas, el mismo punto donde se hace entrega de los dorsales para la San Silvestre o la Media Maratón.

Una carrera con carácter solidario

La entrega de medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría (masculino y femenino) se realizará en la zona de meta tras la finalización de las pruebas, aproximadamente a las 19 horas. En caso de lluvia intensa, la entrega se realizará en la Pista Polideportiva, conocida coloquialmente como "La Lijadora".

Esta XI edición de los 10 kilómetros del Grupo contará con un marcado carácter solidario, colaborando en esta ocasión con la Fundación Síndrome de Dravet. A través de esta iniciativa, el evento se suma a la denominada "Marea Morada", contribuyendo a dar visibilidad a esta enfermedad rara y a la labor que realiza la entidad en apoyo a las personas afectadas y sus familias.