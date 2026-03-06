El exciclista asturiano Antonio Menéndez, atropellado mientras montaba en bicicleta en Gijón
El que fuera gregario de "El Tarangu" se ha roto un codo y está fuera de peligro
N. L.
Gijón
El excliclista asturiano Antonio Menéndez, de 80 años, fue atropellado el jueves en la rotonda de Ceares, en Gijón, mientras rodaba en bicicleta. El que fuera gregario de José Manuel Fuente, "El Tarangu", se rompió un codo y está fuera de peligro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Tres heridos en Gijón tras una colisión frontal entre dos coches: el conductor que causó el accidente da positivo en alcoholemia