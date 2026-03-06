Éxito de participación en la prueba de La Morgal
N. L.
Oviedo
La Morgal celebró su primera Copa de Asturias de mushing, valedera para el Campeonato de Asturias, en la que participaron 80 deportistas.
En Bikejoring ganó Carlos Fernández (CAP Mushing) y en veteranos Iñaki Martínez García (CAP Mushing). En la disciplina de scooter 1 perro hombres, se impuso Sergio Escribano (Celtastur) y en mujeres junior Eva Gutiérrez (Celtastur). En la disciplina de canicross junior mujeres, se impuso María Paula Matesanz (Celtastur), en la categoría de mujeres senior, Elena Arboleya. Eduardo Cruz (CAP Mushing ) fue campeón de Asturias y en veteranas Cristina Fernández (Celtastur). Carlos Miguel Lobato (Celtastur) ganó en veterano hombres.
