Sanz y Nieto dan la gran sorpresa en la jornada de hoy del Premier Padel y eliminan a Lebrón y Augsburger

Sorpresa en la jornada de hoy en el circuito Premier Padel. Jon Sanz y Coki Nieto protagonizaron una de las campanadas del torneo tras imponerse a la segunda mejor pareja del mundo, formada por Juan Lebrón y Leo Augsburger, en un encuentro de enorme intensidad que se resolvió en dos sets: 7-5 y 7-5.

El partido, que se alargó durante una hora y tres cuartos, estuvo marcado por la igualdad constante. En ambos parciales fue necesario llegar al duodécimo juego para decidir el set, con largos intercambios y un ritmo muy alto desde el fondo de pista. El tramo final fue especialmente vibrante, con juegos muy disputados y puntos interminables en los que ninguna de las dos parejas conseguía despegarse en el marcador.

La victoria tiene además un componente especial para la dupla española. Coki Nieto y Jon Sanz vuelven a competir juntos esta temporada después de haberse separado hace un año por motivos personales.

“Nos separamos por un tema extradeportivo. Era un momento en que estaba muy irascible con él y creo que separarnos era lo mejor para ahora estar como estamos”, explicó Coki Nieto tras el encuentro. “Ahora estoy feliz con el equipo que formamos y ojalá dure mucho”.

Sobre el desarrollo del partido, Jon Sanz destacó la solidez del planteamiento que les permitió superar a una de las parejas más potentes del circuito. “Hemos jugado muy sólidos y con nuestra esencia: correr, luchar cada bola y jugar con el corazón. Sabíamos lo que teníamos enfrente y que ellos iban a intentar manejar el partido, pero hemos sacado nuestra garra en los momentos clave”.

Las condiciones de la pista también jugaron a favor de su estilo. “Son muy buenas para nosotros”, señaló Coki Nieto. “Defendemos bien, somos sólidos y es una pista de mucho volumen. Aunque estaba un poco más pesada, nos viene bien. Creo que hemos estado muy bien en momentos del partido y muy cómodos”.

El premio a su victoria será un nuevo desafío mayúsculo en semifinales. Allí les esperan Alejandro Galán y Federico Chingotto, una de las parejas más en forma del circuito.

“Mañana habrá un partido todavía más difícil”, admitió Jon Sanz. “Son una pareja que está jugando muy bien, pero intentaremos sacar lo positivo del partido de hoy para afrontar el reto de mañana”.

Precisamente Alejandro Galán y Federico Chingotto firmaron una actuación muy sólida en su encuentro de cuartos de final. La dupla hispano-argentina fue claramente superior ante Javi Garrido y Lucas Bergamini, a quienes derrotaron con autoridad por 6-2 y 6-1. Con un juego muy agresivo y prácticamente sin errores no forzados, dominaron el partido de principio a fin.

En el cuadro femenino, la jornada matinal dejó también el triunfo de Paula Josemaría y Bea González. La pareja española se impuso con claridad a Alejandra Salazar y Alejandra Alonso en dos sets (6-2 y 6-3), mostrando un dominio absoluto durante todo el encuentro.

Triay y Brea reaccionan y fuerzan el tercer set

Tras el duelo de Sanz y Nieto llegó otro de los partidos más esperados del día en categoría femenina. Gemma Triay y Delfi Brea se enfrentaban a Marta Ortega y Martina Calvo en un choque muy intenso. El primer set, que se prolongó durante casi una hora, cayó del lado de Ortega y Calvo por 6-3. Triay y Brea reaccionaron en el segundo parcial, igualando el encuentro con un 6-4.

Con más de dos horas de juego acumuladas, el partido queda pendiente de resolución en el tercer set.