La Vuelta femenina, ante su llegada a la meca del ciclismo español: ellas también quieren ser una leyenda del Angliru
Las canteranas del Club Viella visitan el inicio de la mítica ascensión riosana, con la que concluirá la próxima Vuelta a España: "Le va a dar un empuje tremendo"
Roberto Menéndez
El cartel que anuncia el comienzo de la ascensión al Alto del Angliru es una primera advertencia; la segunda llega al echar un vistazo al final de una carretera que a estas alturas del año aún conserva algo de nieve. La altimetría que acompaña al cartel también da algunos datos: en colores oscuros indica lo empinado de las cuestas y, en cifras, unos porcentajes que reflejan un desnivel más propio de la escalada.
Hasta arriba del todo subirá este año la Vuelta a España femenina, siendo la primera vez que una carrera de mujeres afronta uno de los grandes colosos del ciclismo. Será, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el sábado 9 de mayo, día en el que concluye la Vuelta a España femenina. Lo harán un día después de completar otra cima durísima, Les Praeres de Nava, dos jornadas que pueden cambiarlo todo en cuanto a la ganadora final.
El Angliru, escenario histórico para la Vuelta a España femenina
En el inicio de esa legendaria ascensión este periódico ha reunido a una parte del equipo femenino del club Ciclismo Viella. Ninguna ha subido aún hasta arriba de un lugar del que tanto han oído hablar. Estela Fernández, delgada, menudo, que ya ha comprobado en muchas ocasiones que se le da bien subir, lo tiene entre ceja y ceja. Otras lo ven como un reto a tomarse con algo más de calma.
En lo que todas coinciden es en que la llegada de la Vuelta a España femenina hasta la cima riosana dará que hablar y permitirá que el gran público se familiarice con las grandes estrellas del ciclismo femenino.
Las jóvenes ciclistas del Viella sueñan con el Angliru
Claudia Pandal, de 17 años, natural de Arriondas, lo resume así: “Me parece bastante bien que venga la Vuelta al Angliru, soy muy fan de Demi Vollering —ciclista neerlandesa que ganó la pasada edición de la Vuelta a España— y de otras, y así la gente se va a dar cuenta de que hay bastantes chicas corriendo, que creo que hay mucha gente que no lo sabe”. En cuanto a cómo afrontarán esas duras rampas, advierte: “Hay mujeres que corren más que los chicos y eso no se suele decir”.
La avilesina Estela Fernández lleva corriendo desde los seis años en escuelas y desde el año pasado en Viella. A estas edades corren sus primeras competiciones fuera de los circuitos, con Guardia Civil cortando el tráfico, todo muy parecido a lo que sucede en las carreras profesionales.
En esas pruebas, Estela Fernández se hace fuerte cuando las rampas se empinan: “Me gusta subir y además peso poco, es mi punto fuerte; que venga la Vuelta al Angliru lo veo bien, va a traer a más gente. Yo de momento nunca lo subí, estoy esperando al verano, creo que si me pongo lo subo”, dice con seguridad.
Referentes del ciclismo femenino asturiano
Candela Iglesias, también de 15 años, lleva poco tiempo en el ciclismo porque lo acaba de cambiar por el triatlón, decisión con la que dice estar “contenta”: “Todavía no he probado con el Angliru, pero que venga la Vuelta será bueno para que sigan el ciclismo femenino”.
Su ciclista favorita no estará en la ronda española, pero sí que la tienen muy cerca: “Alicia González, que empezó en el Viella”.
El padre de Alicia González, la única profesional asturiana de ciclismo en ruta, y de Lucía González, seis veces campeona de España de ciclocross, es Cali González, director de este equipo y que las ha acompañado durante esta visita a la cima de Riosa, que explica cómo está el equipo sierense:
“Este año tenemos diez chicas, ocho cadetes y dos juveniles. Es con lo que llevamos unos años trabajando, para dar salida sobre todo a las asturianas, aunque tenemos este año tres cántabras y a una de Zaragoza. Intentamos que disfruten de la bici, que a estas edades es lo más importante”, sentencia.
El Angliru como escaparate para Asturias y el ciclismo femenino
En cuanto al Angliru, considera que es un gran “reclamo”: “Se les hará un poco duro, pero es un reclamo para Asturias y para el ciclismo femenino; todo lo que venga de ciclismo a Asturias para mí es bueno. El Angliru además tiene bastante seguimiento y son los medios de comunicación y las televisiones las que hacen que el ciclismo femenino avance”.
Un crecimiento que, poco a poco, se va haciendo realidad: “Hace unos años, las femeninas no vivían casi ninguna del ciclismo, pero ahora, aunque no al nivel de los chicos, hay algunas que viven de la bicicleta”.
Riosa se prepara para la llegada de la Vuelta femenina
Otro que está deseando que llegue la Vuelta a España femenina a Riosa es su alcalde, Roberto Álvarez, que está convencido de que “va a ayudar mucho al ciclismo femenino”:
“El Angliru es un fenómeno de publicidad en sí mismo; viene gente de varios países, sobre todo en verano, a conocerlo, visitarlo y mucha gente a subirlo, pero hasta ahora no vienen tantas mujeres como creo que van a empezar a venir después de la Vuelta. Le va a dar un empuje tremendo”, añade.
Un reto que inspira a las futuras campeonas
Falta por saber si alguna se atreve a tirar hacia arriba. No parece el día adecuado, todavía hace demasiado frío y hay que prepararlo bien. Estela Fernández mira hacia arriba con decisión, sabe que esa cima será suya, y el alcalde las invita a que lo prueben algún día: “Que se animen, son jóvenes, les queda rodaje, pero seguro que lo terminan subiendo”.
Las seis ciclistas del Viella lo afirman. Algún día estarán ahí arriba y, por qué no, levantando las manos como ganadoras de una etapa de la Vuelta a España femenina. De ellas puede salir una Mavi García, una Demi Vollering o una Alicia González. Cualquier cima que sueñen está a su alcance.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones