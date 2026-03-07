El Alimerka Oviedo Baloncesto puede con un serio Cartagena y aviva el sueño del play-off (92-80)

El Alimerka Oviedo superó a un Caesa Cartagena que le puso las cosas muy complicadas en el Palacio de los Deportes. El conjunto levantino, metido en la lucha por el descenso, puso en dificultades a un OCB que tras esta victoria suma tantas victorias (11) como derrotas y que, con la salvación asegurada, aviva el sueño de disputar un play-off de ascenso a la ACB.

Un inicio incómodo para el Oviedo

El equipo de Javi Rodríguez quiso tomar la iniciativa desde el inicio, pero se encontró con un Cartagena que le llevó a precipitarse en ataque, a abusar de los lanzamientos de tres y que supo encontrar a Faverani debajo del aro para anotar canastas fáciles. Además, el conjunto visitante tuvo a Kobe Webster como una amenaza ofensiva constante.

El rebote ofensivo y los puntos de Lobaco permitieron al equipo de Oviedo irse al segundo cuarto con cuatro puntos de renta (24-20) tras el primer cuarto.

Cartagena responde antes del descanso

En el segundo amagó el OCB en varias ocasiones con coger una renta que le permitiera cierta comodidad en el marcador, pero Cartagena leyó muy bien el partido y supo castigar a un Oviedo fallón desde el triple y al que le estaba faltando algo más en defensa.

Llegó a ponerse por delante el equipo levantino, con unos tiros libres de Faverani, pero Townes dejó el partido empatado a 41 al descanso.

Un tercer cuarto lleno de igualdad

En el tercero siguió el duelo por el mismo camino. El Alimerka iba a tirones, pero no lograba encadenar buenas defensas con buenos ataques, mientras que su rival no levantó nunca el pie del acelerador, volviendo a ponerse por delante en el marcador (62-63) y dejando todo abierto para un último cuarto al que Oviedo llegó con un punto de ventaja (64-63).

El último cuarto que decidió el partido

El Alimerka dejó lo mejor para ese último cuarto y, al margen del talento de Marques Townes, que acabó con 23 puntos, y del partidazo de Raúl Lobaco, máximo anotador del choque con 25, el que permitió a Oviedo llevarse esta victoria fue Dan Duscak y su esfuerzo defensivo.

Las faltas en ataque que le sacó a Alberto Martín, y su intensidad hasta prácticamente desfallecer fue lo que cambió el partido, colapsando el ataque de Cartagena y ayudando a que el OCB jugara con más velocidad.

Ese paso adelante se tradujo rápido en una cómoda ventaja en el marcador, yéndose nueve arriba (74-65) cuando apenas se habían jugado dos minutos de cuarto.

A partir de ahí, Shelist tuvo su momento de inspiración, Townes el suyo, Lobaco otro tanto, Cosialls levantó al público con un par de acciones y todo fue sumando hacia una victoria que, si solo se ven los últimos minutos, pudo parecer cómoda para el OCB, pero no lo fue.

Una victoria que alimenta el sueño del play-off

El miércoles vuelve el equipo de Javi Rodríguez a la carga. Ese día se medirá al Melilla, otro equipo de la zona baja pero uno de los desplazamientos logísticamente más complicados de la Primera FEB.

Será en estos partidos en los que el equipo de Oviedo cimente sus opciones de jugar el play-off de ascenso. Para lograrlo necesitará que todos en la plantilla tengan la determinación y la capacidad de sufrimiento de un Dan Duscak que en este partido ha marcado el camino que les puede llevar a lo que sería un éxito enorme.