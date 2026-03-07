Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

El Confía Base Oviedo, a dar la sorpresa

El Confía Base Oviedo, que pelea por alejarse de la zona de descenso de Plata, recibe hoy (18:30) al Puerto Sagunto, segundo, en Vallobín. En Primera Nacional, el Royal Premium recibe al SAFA, el Vetusta al Astillero, el Horizonte Atlética al Maravillas y el Grupo visita al Sanse.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents