Gijón estrena la Premier Padel Academy para acercar el entrenamiento profesional a jugadores amateurs
La academia del torneo busca "entrenar como un pro y aprender con los mejores"
Gijón ha sido la ciudad elegida para estrenar este fin de semana la Premier Padel Academy, una iniciativa impulsada por Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel que busca acercar el entrenamiento de alto nivel a jugadores amateurs.
Oriol Cortada, responsable del proyecto, explicó que "la idea es acercar el pádel de alto rendimiento, el pádel top, a lo que llamamos la base. Queremos que cualquier jugador o jugadora pueda meterse dentro de un entorno y tener una experiencia de entrenamiento como un pro".
El programa se desarrolla en paralelo a algunos torneos del circuito y combina sesiones de entrenamiento con actividades relacionadas con la competición. "Nuestro eslogan es ‘entrena como un pro y aprende con los mejores’. Esa es un poco la idea", añadió.
En esta primera edición participan alrededor de 40 personas, entre menores y adultos, en su mayoría procedentes de la propia región. "El 90% son locales", explicó Cortada, quien destacó que el objetivo es impulsar el desarrollo del pádel en cada sede donde se organiza la actividad.
Los adultos participan en un clinic de tres días, mientras que los más jóvenes tendrán su jornada de entrenamiento el sábado. Además, los participantes podrán visitar el torneo y conocer el ambiente profesional desde dentro. "Iremos al Palacio de Deportes para meternos en los entresijos del torneo, ver cómo calientan los jugadores, poder saludar a algunos y luego disfrutar de los partidos", comentó.
Un inicio simbólico para el proyecto
Cortada subrayó también la importancia simbólica de comenzar el proyecto en Asturias. "Estamos muy felices de haber arrancado aquí en Gijón. Es un sitio con una tradición de pádel muy importante y para nosotros es todo un hito haber empezado aquí", afirmó.
Esta edición supone la primera Premier Padel Academy de la historia, y la organización prevé extender el formato a otras sedes del circuito en el futuro.
