"Hoy Gijón es la capital de la inclusión": LaLiga Genuine aterriza en Mareo

La Escuela de Fútbol de Mareo y El Molinón se llenan hoy de ilusión desde primera hora de la mañana. Representantes de clubes, jugadores y entrenadores de LaLiga Genuine se reunieron para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana muy especial en Gijón, que durante estos días se convierte en punto de encuentro del fútbol más inclusivo.

“Vaya equipazos que tenemos aquí”, comentaba entre sonrisas David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Sporting, nada más entrar en la sala para dar la bienvenida a todos los participantes. Entre los clubes presentes estaban el Real Racing Club de Santander, SD Eibar, Real Madrid CF, FC Andorra, Girona FC, el Real Oviedo y, por supuesto, el Real Sporting. El club rojiblanco quiso recibir a todos primero en el estadio y, posteriormente, trasladar la actividad a la Escuela de Fútbol de Mareo.

Clemente Villaverde, David Guerra y Joaquín Alonso esta mañana en la presentación / María Rendueles

Durante el acto también intervino Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, que quiso agradecer la acogida del club gijonés. “Nosotros estamos encantados de venir aquí”, afirmó. Villaverde recordó que el objetivo de la iniciativa es claro: “hacer lo que hacemos siempre, compartir los valores de la LaLiga Genuine al máximo nivel”. Para él, la ciudad vive estos días algo especial: “Hoy Gijón es la capital de la inclusión en España”. Además, agradeció al club el esfuerzo por cuidar a los participantes, destacando incluso la oferta cultural preparada para los equipos durante su estancia.

Desde el Sporting, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, mostró el orgullo de la entidad por acoger el evento. “Nos sentimos muy orgullosos de lo que significa la fundación”, señaló. También destacó que jornadas como esta sirven para enseñar lo que representan el club, Mareo y El Molinón. “Ahora me tenéis que enseñar vosotros”, bromeaba mirando a los jugadores. “Lo que vamos a hacer este fin de semana es disfrutar”.

El propio David Guerra también quiso reconocer el ejemplo que representan todos los participantes. “Ojalá hubiera más ejemplos como vosotros, de lo que pasa tanto dentro como fuera del campo”, les dijo.

Entre los protagonistas también estaban los equipos. Jonathan Cereceda, entrenador del conjunto Genuine del Real Oviedo, explicaba que jugar en Mareo “es una motivación extra”, aunque tenía claro cuál era la prioridad: “Lo más importante es disfrutar del día y jugar al fútbol, que es lo que nos gusta”. Para él, proyectos como el de LaLiga Genuine son fundamentales porque permiten a los jugadores vivir el fútbol “como auténticos profesionales”. “Eso nos enriquece a todos”, añadía.

Presentación de LaLiga Genuine / María Rendueles

A su lado, el centrocampista José Antonio Montaya se mostraba más tímido ante los micrófonos. “Lo que quiero hoy es disfrutar del día jugando”, decía entre risas cuando le preguntaban por la experiencia de visitar Mareo y conocer el estadio.

También llegaron desde Santander los jugadores del Racing. Su entrenador, Daniel Ríos, valoraba muy positivamente el proyecto: “Es imprescindible para dar visibilidad y para que ellos formen parte del fútbol, que es lo que les gusta”. El centrocampista Aarón Martínez reconocía estar algo nervioso pero muy ilusionado por disputar el partido y vivir la experiencia. Incluso confesaba que le hacía especial ilusión ver los vestuarios del Sporting, aunque ya había estado alguna vez en El Molinón con sus padres.

Más atrevido se mostraba el delantero Javi Gutiérrez, que entre bromas lanzaba una promesa: “No meto ningún gol… pero hoy será el primero”. Aunque enseguida aclaraba qué era lo que más le importaba: “Lo que más ilusión me hace es ayudar al equipo”.

Tras la presentación oficial, los equipos pudieron recorrer las instalaciones del estadio y conocer de cerca los vestuarios. La visita terminó con una foto de familia sobre el césped.

Noticias relacionadas

Así comenzaba en Gijón un fin de semana donde el fútbol vuelve a demostrar que, más allá del resultado, lo importante es compartir, competir y disfrutar juntos.