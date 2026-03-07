Nadie gana tanto como las chicas de este equipo de bádminton de Oviedo: "Somos una familia"
El club azul ha levantado cuatro veces la Copa Iberdrola, el torneo femenino más importante de España, y buscará el quinto en septiembre en la capital del Principado: "Será muy especial"
El Club Bádminton Oviedo acumula un montón de trofeos en sus vitrinas, incluidos dos títulos de Liga, ha alcanzado dos veces los cuartos de final de la Champions europea y en sus 28 años de vida los éxitos de la entidad darían para un libro de muchas páginas. Pero, de entre todas las competiciones, hay una que tiene para el club un sabor especial: la Copa Iberdrola.
La Copa Iberdrola, el torneo fetiche del Club Bádminton Oviedo
Se trata de un torneo que mide a las secciones femeninas de los mejores clubes de España, donde están representadas desde las jugadoras sub-17 hasta las séniors, lo que ayuda a que se valore a los clubes con mejor cantera, como es el caso del equipo de Oviedo. Esta Copa Iberdrola parece hecha a su medida y la ha ganado en cuatro ocasiones, más que ningún otro club. La quinta pueden conseguirla en Oviedo el próximo septiembre, coincidiendo con las fiestas de San Mateo, ya que la Federación les ha otorgado la organización.
Reconocimiento institucional al Bádminton Oviedo
Esta trayectoria le ha valido al club para recibir el premio Niké del Ayuntamiento de Oviedo. "Solo falta que nos reciba Adrián Barbón, el presidente del Principado, que nos dijo que lo haría pero aún estamos a la espera", señala César González, director técnico del Club Bádminton Oviedo.
Lucía Soto, uno de los grandes talentos de la cantera
Una de las que acumula varios títulos de la Copa Iberdrola es la ovetense Lucía Soto. Y eso que tiene solo 17 años: "Fui a dos Copas siendo pequeña, en una de ellas gané el trofeo de mejor jugadora sub-17 y en la anterior ya fui en categoría absoluta". La asturiana reconoce que este torneo es muy especial: "Se hace mucha piña entre las chicas, no es como cualquier otro torneo, que te ves con tus compañeros un día y luego te vas a tu casa y ya está; es una conexión muy grande".
El trabajo en el Corredoria Arena y en las escuelas
Una de las cosas que permite al Bádminton Oviedo acumular títulos es lo que sucede cada día en el Corredoria Arena, donde se entrenan decenas de jugadores, y el trabajo que se hace en las escuelas para que aumente el interés por este deporte: "Aquí se ha popularizado mucho el bádminton estos años, el club tiene programas en las escuelas que hacen que los niños de primaria se animen a jugar y que las chicas empiecen a jugar desde pequeñas; por eso, cuando son mayores tienen un nivel alto, como es el caso de nuestra generación", añade Lucía Soto.
El objetivo: ganar la Copa Iberdrola en Oviedo
La competición de septiembre en Oviedo tiene un interés especial porque en la anterior ocasión en la que organizaron la Copa Iberdrola el título se les escapó en la final. Una de las veteranas del club es Kristina Sotomayor, jugadora y entrenadora. "El mérito no son solo los títulos, sino que cualquier chica de segunda y tercera división puede sustituir a una de primera, por eso el Bádminton Oviedo tiene tantos títulos, porque hay muchas jugadoras y hay un banquillo amplio; gente de mucho nivel y de casa; eso en otros clubes no lo tienen", dice la ucraniana, que ya tiene la nacionalidad española. Para ella, ahora de baja por embarazo, "es muy especial jugar en septiembre en Oviedo" y reconoce que "levantar la Copa en casa es la motivación más grande de este año".
La ilusión de la cantera para jugar en casa
La hermana de Lucía, Belén Soto, de 15 años, también disfruta a lo grande de esta Copa Iberdrola: "Hay mucho compañerismo, somos como una familia y tener estos títulos es un orgullo". Ella, que el año pasado debutó ocupando la plaza sub-17, asegura que jugar la Copa en Oviedo "más que presión va a ser una motivación".
Otra de las que quiere estar ahí es Laura Álvarez, de 21 años, que tiene tres títulos y ha jugado seis veces la Copa: "La vez que jugamos en Oviedo se nos escapó por muy poquito, hemos ganado las dos últimas y ahora vamos a por la tercera seguida y encima casa". El que no cabe en sí de orgullo es el presidente de la entidad, Nicolás García, que explica la clave del éxito: "En esta Copa la cantera tiene un peso importante, es obligatorio que haya una sub-17 que no puede ser cedida por otro club y nosotros tenemos una buena cantera y con ello mucho ganado".
