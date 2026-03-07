El Open EndurAstur Spiuk celebra su 13ª edición: calendario y novedades para 2026
Trece años trazando la historia del Enduro en el Paraíso Natural
E. M.
El Open EndurAstur Spiuk celebra su 13ª edición consolidado como el referente indiscutible del norte de España. Para este 2026, han presentado un calendario ambicioso compuesto por 5 pruebas que recorrerán la geografía asturiana y por primera vez una de las pruebas se disputara en Burela (Galicia), exigiendo lo máximo de cada rider en los terrenos más técnicos y espectaculares de nuestra región.
Calendario
Una de las cinco sedes será puntuable para la Copa de España de Enduro, situando al Open EndurAstur Spiuk de nuevo en el epicentro del panorama nacional y atrayendo a los mejores especialistas del país.
- 22 de marzo Pola de Siero
- 19 de abril Burela (Galicia), Copa de España
- 14 de junio Pola de Laviana
- 5 de julio La Felguera (Campeonato de Asturias)
- 13 de septiembre La Degollada Evento Especial
- 11 de octubre Avalancha Illas
La categoría E-Bike —la de mayor crecimiento en las últimas temporadas— recibe un impulso especial. Como gran novedad, estrenan la Categoría Parejas E-Bike, fomentando el trabajo en equipo, la estrategia y la diversión compartida en los tramos cronometrados.
Para incentivar la participación de los más jóvenes, este contarán con clasificaciones independientes para Infantil y Cadete, permitiendo que los pequeños talentos compitan en igualdad de condiciones y con circuitos adaptados a su progresión técnica.
El cierre del año será por todo lo alto con una gran final; un evento "inédito que promete pura adrenalina: una Avalancha de Enduro BTT", aseguran desde la organización. "Un formato masivo y espectacular donde la velocidad y la gestión del grupo serán claves para coronar al último campeón del año en un descenso épico hasta la meta", sentencian.
