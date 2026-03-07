Pablo Ibáñez se lleva la victoria en los 10 kilómetros del Grupo Covadonga con Isabel Barreiro como primera mujer

El atleta Pablo Ibáñez se impuso en los 10 kilómetros del Grupo Covadonga, tras completar el recorrido entre Las Mestas y la puerta principal del Grupo Covadonga, en un tiempo de 31:07 minutos.

Isabel Barreiro, campeona de España de cross y subcampeona nacional de los 10.000 metros en ruta, terminó sexta en la clasificación general y fue la primera mujer en cruzar la meta con un tiempo de 32:18 minutos. La actual campeona de España de cross partía con la intención de acercarse al récord de España de la distancia, aunque finalmente no logró rebajar la marca nacional.

Clasificación y récord de participación en la prueba

En la clasificación absoluta, Ibáñez se llevó la victoria con un registro de 31:07, seguido muy de cerca por Gerardo Casas Rodríguez, segundo con 31:24, y Marco García Brandido, tercero con 31:26.

La carrera, incluida en el calendario de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias, reunió a casi 2.300 corredores, 2.000 dorsales en la carrera general, haciendo historia al alcanzar un récord de participación, consolidándose como una de las citas populares más multitudinarias del atletismo asturiano

Además, esta XI edición de los 10 kilómetros del Grupo contó con un carácter solidario, al colaborar con la Fundación Síndrome de Dravet, una encefalopatía epiléptica grave de origen genético que suele empezar en el primer año de vida. A través de esta iniciativa, el evento se suma a la denominada ‘Marea Morada’, contribuyendo a dar visibilidad a esta enfermedad rara y a la labor que realiza la entidad en apoyo a las personas afectadas y sus familias.