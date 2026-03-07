Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

La pista de pádel dentro de un camión que atrae miradas en la playa de Poniente

Por la izquierda Ronan Sánchez, Abel Rodriguez, Álvaro González, Marcelo Casqueros, Leonel Rojas y Santiano Zambrano, hoy juntos al camión de pádel

Por la izquierda Ronan Sánchez, Abel Rodriguez, Álvaro González, Marcelo Casqueros, Leonel Rojas y Santiano Zambrano, hoy juntos al camión de pádel / María Rendueles

María Rendueles

María Rendueles

El camión con una pista de pádel en su interior volvió a llamar la atención ayer en la explanada de la playa de Poniente, a la altura del Museo del Ferrocarril. A pesar de la lluvia que marcó buena parte de la jornada, varios curiosos se acercaron hasta el lugar para verlo en persona. También quienes salían a pasear por la playa se detenían unos minutos frente al vehículo acristalado para observar cómo se podía jugar dentro.

Entre quienes se acercaron había incluso deportistas que no tenían previsto empuñar una pala. Un grupo de corredores decidió interrumpir su entrenamiento para entrar al camión y “pegar unos toques”, comentaba entre risas Ronan Sánchez. La escena despertaba también la curiosidad de los paseantes: el creador de contenido Raúl ‘Bonsi’ preguntaba a quienes pasaban cuánto estarían dispuestos a pagar por tener una pista así en su propia casa. “Es muy tentador querer comprar una”, reconocía Paula Argüelles.

La acción forma parte de las iniciativas que el club Metropolitan ha puesto en marcha durante la semana del pádel en la ciudad, en colaboración con varios creadores de contenido como Senén Morán, Javier Ausín, Raúl ‘Bonsi’ y Álvaro Pérez, con el objetivo de dar visibilidad al torneo. “Ya que el torneo se celebra a unos 200 metros del club, queríamos acercarlo a la ciudad”, explican desde la organización.

Noticias relacionadas

El camión con la pista transparente no ha sido la única propuesta impulsada durante estos días. En el Palacio de los Deportes, Metropolitan ha habilitado también un espacio de relajación y meditación guiada para los asistentes, donde además se reparten distintos premios, ampliando así las actividades paralelas al campeonato.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
  4. Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
  5. Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
  6. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  7. Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
  8. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera

Cien años de felicidad: Maruja Llaneza celebra su centenario con una emotiva fiesta en familia y cantando "El Chalaneru"

Cien años de felicidad: Maruja Llaneza celebra su centenario con una emotiva fiesta en familia y cantando "El Chalaneru"

Nadie gana tanto como las chicas de este equipo de bádminton de Oviedo: "Somos una familia"

Nadie gana tanto como las chicas de este equipo de bádminton de Oviedo: "Somos una familia"

Imaginario dosmilésimo: el sorprendente registro que logró Gastón Valles con su polémico gol al Avilés

Imaginario dosmilésimo: el sorprendente registro que logró Gastón Valles con su polémico gol al Avilés

La pista de pádel dentro de un camión que atrae miradas en la playa de Poniente

La pista de pádel dentro de un camión que atrae miradas en la playa de Poniente

En imágenes: El monográfico del mastín de la Feria del Perro de Tineo corona a una hembra cántabra

En imágenes: El monográfico del mastín de la Feria del Perro de Tineo corona a una hembra cántabra

VÍDEO: El equipo femenino de bádminton más laureado de Oviedo organiza la próxima edición de la Copa Iberdrola

David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: "Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras"

David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: "Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras"

PP y Vox cruzan reproches tras la investidura fallida de María Guardiola en Extremadura

PP y Vox cruzan reproches tras la investidura fallida de María Guardiola en Extremadura
Tracking Pixel Contents