La pista de pádel dentro de un camión que atrae miradas en la playa de Poniente

El camión con una pista de pádel en su interior volvió a llamar la atención ayer en la explanada de la playa de Poniente, a la altura del Museo del Ferrocarril. A pesar de la lluvia que marcó buena parte de la jornada, varios curiosos se acercaron hasta el lugar para verlo en persona. También quienes salían a pasear por la playa se detenían unos minutos frente al vehículo acristalado para observar cómo se podía jugar dentro.

Entre quienes se acercaron había incluso deportistas que no tenían previsto empuñar una pala. Un grupo de corredores decidió interrumpir su entrenamiento para entrar al camión y “pegar unos toques”, comentaba entre risas Ronan Sánchez. La escena despertaba también la curiosidad de los paseantes: el creador de contenido Raúl ‘Bonsi’ preguntaba a quienes pasaban cuánto estarían dispuestos a pagar por tener una pista así en su propia casa. “Es muy tentador querer comprar una”, reconocía Paula Argüelles.

La acción forma parte de las iniciativas que el club Metropolitan ha puesto en marcha durante la semana del pádel en la ciudad, en colaboración con varios creadores de contenido como Senén Morán, Javier Ausín, Raúl ‘Bonsi’ y Álvaro Pérez, con el objetivo de dar visibilidad al torneo. “Ya que el torneo se celebra a unos 200 metros del club, queríamos acercarlo a la ciudad”, explican desde la organización.

El camión con la pista transparente no ha sido la única propuesta impulsada durante estos días. En el Palacio de los Deportes, Metropolitan ha habilitado también un espacio de relajación y meditación guiada para los asistentes, donde además se reparten distintos premios, ampliando así las actividades paralelas al campeonato.