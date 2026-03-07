La pista de pádel dentro de un camión que atrae miradas en la playa de Poniente
El camión con una pista de pádel en su interior volvió a llamar la atención ayer en la explanada de la playa de Poniente, a la altura del Museo del Ferrocarril. A pesar de la lluvia que marcó buena parte de la jornada, varios curiosos se acercaron hasta el lugar para verlo en persona. También quienes salían a pasear por la playa se detenían unos minutos frente al vehículo acristalado para observar cómo se podía jugar dentro.
Entre quienes se acercaron había incluso deportistas que no tenían previsto empuñar una pala. Un grupo de corredores decidió interrumpir su entrenamiento para entrar al camión y “pegar unos toques”, comentaba entre risas Ronan Sánchez. La escena despertaba también la curiosidad de los paseantes: el creador de contenido Raúl ‘Bonsi’ preguntaba a quienes pasaban cuánto estarían dispuestos a pagar por tener una pista así en su propia casa. “Es muy tentador querer comprar una”, reconocía Paula Argüelles.
La acción forma parte de las iniciativas que el club Metropolitan ha puesto en marcha durante la semana del pádel en la ciudad, en colaboración con varios creadores de contenido como Senén Morán, Javier Ausín, Raúl ‘Bonsi’ y Álvaro Pérez, con el objetivo de dar visibilidad al torneo. “Ya que el torneo se celebra a unos 200 metros del club, queríamos acercarlo a la ciudad”, explican desde la organización.
El camión con la pista transparente no ha sido la única propuesta impulsada durante estos días. En el Palacio de los Deportes, Metropolitan ha habilitado también un espacio de relajación y meditación guiada para los asistentes, donde además se reparten distintos premios, ampliando así las actividades paralelas al campeonato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera