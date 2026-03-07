Así quedan lasfFinales de pádel en Gijón: Coello-Tapia contra Galán-Chingotto y Triay-Brea ante Josemaría-González

Las finales ya están servidas en Gijón. Mañana, a partir de las 15 horas, se disputarán los duelos definitivos del torneo con dos enfrentamientos de máximo nivel: en categoría femenina, Gemma Triay y Delfi Brea se medirán a Paula Josemaría y Bea González, mientras que en la final masculina Arturo Coello y Agustín Tapia se enfrentarán a Alejandro Galán y Federico Chingotto.

Las semifinales disputadas hoy dejaron claro el altísimo nivel competitivo del cuadro. Los dos primeros partidos de la jornada, ambos por la mañana, se resolvieron en tres sets y exigieron al máximo a sus protagonistas.

En el cuadro femenino, Ariana Sánchez y Andrea Ustero lograron el billete a la final tras imponerse a Paula Josemaría y Bea González en un encuentro muy trabajado que se alargó durante 2 horas y 36 minutos. Sánchez y Ustero comenzaron dominando con un 6-2 en el primer set, pero Josemaría y González reaccionaron con un 3-6 para igualar el marcador. En el tercer parcial, la igualdad fue máxima hasta que Sánchez y Ustero cerraron el partido con un 6-4, certificando así su pase a la final.

La otra semifinal femenina tuvo a Gemma Triay y Delfi Brea como protagonistas. La dupla logró su clasificación tras imponerse a Tamara Icardo y Claudia Jensen en dos sets, 6-2 y 6-2, en un partido que se resolvió con autoridad en 1 hora y 39 minutos de juego.

"Fue un partido intenso, largo de tiempo", explicaba Delfi Brea tras el encuentro. Por su parte, Gemma Triay destacaba la igualdad actual del circuito: "Este año hay tantos cambios de pareja que todavía no sabemos quién puede ser la que más nos complique; depende mucho de las condiciones, del feeling y de las sensaciones".

La final femenina tendrá además un componente especial: repite el duelo de la final disputada en Riad, donde Josemaría y González se llevaron la victoria por 6-3, 1-6 y 6-4. "Queremos romper esa mala racha de finales que tenemos", señalaba Brea. Triay también hacía referencia a las condiciones del torneo asturiano: "Intentaremos mejorar el globo respecto a Riad. Puede que el partido sea diferente, incluso una revancha. Queremos revalidar nuestro primer título aquí en Gijón".

En el cuadro masculino, Alejandro Galán y Federico Chingotto protagonizaron otra batalla a tres sets frente a Jon Sanz y Coki Nieto. La pareja española arrancó mejor el encuentro y se llevó el primer set, pero Galán y Chingotto reaccionaron para darle la vuelta al marcador. Tras 1 hora y 54 minutos, el marcador final fue 4-6, 6-3 y 6-4, confirmando su presencia en la final.

"Creo que somos la única pareja que, por resultados, se lo está poniendo más difícil", afirmaba Galán al referirse al dominio de Tapia y Coello en el circuito.

Precisamente Arturo Coello y Agustín Tapia completaron el cuadro de finalistas tras superar a Mike Yanguas y Franco Stupaczuk por 7-6 y 6-4 en 1 hora y 38 minutos de partido, en un duelo muy competido que se decidió en los momentos clave.

<h3>Coello y Tapia buscan otra final histórica en el circuito</h3>

La pareja número uno volvió a mostrar su solidez para cerrar los puntos importantes y aseguró así su presencia en la gran final del domingo, la decimoséptima consecutiva en el circuito. "Estamos muy felices por esos números, pero para nosotros no es normal; le damos mucho valor porque llegar a una final siempre requiere un gran esfuerzo", señalaba Tapia tras el encuentro.

De cara al duelo por el título ante Galán y Chingotto, Coello también apuntó que cada enfrentamiento entre ambas parejas tiene matices distintos según el contexto: "Todos los partidos contra ellos son diferentes dependiendo mucho de la pista. Mañana será indoor, más lenta, y eso cambia bastante las cosas".