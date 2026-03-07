Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Telecable Gijón, ante un duro viaje

El Telecable Gijón, tercer clasificado de la OK Liga Iberdrola, visita hoy (20.00) la cancha del San Cugat, cuarto clasificado. Un desplazamiento complicado para el conjunto asturiano, que tratará de regresar a la senda de la victoria. El eNe Oposiciones Mieres visita (19:45) al San Cugat.

