27-30: El Balonmano Gijón triunfa en su visita al Porriño

N. L.

Gijón

El Balonmano Gijón hizo los deberes ayer a domicilio ante el Rubensa Indupor BM Porriño y venció 27-30 en un partido muy competido. El cuadro femenino gijonés queda octavo en la tabla, a tan solo un punto del séptimo clasificado, y con siete de margen sobre el noveno.

