El Aceites Abril ADBA Sanfer paga su mal inicio y cae con León (73-78)
El Aceites Abril ADBA Sanfer estuvo cerca de darle la vuelta a un partido que se les puso muy cuesta arriba después de los tres primeros cuartos, pero su reacción en el último fue insuficiente para llevarse la victoria ante el Mipelletymas León. El equipo asturiano, que compite en el grupo B de Liga Femenina 2, ganó 25-15 ese último parcial, pero había perdido los tres anteriores hasta llegar con una desventaja de quince al último. La más destacada en el equipo de Avilés fue Emilie Larsen, que anotó 17 puntos y sumó 24 créditos de valoración. En el León, Julia Martínez, con 25 puntos y 35 de valoración, fue decisiva.
