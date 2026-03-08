Alejandro Galán y Fede Chingotto brillan en la final del Gijón Premier Pádel

Alejandro Galán y Federico Chingotto pusieron fin a la hegemonía de los últimos cuatro torneos de la pareja número uno mundial, formada por Agustín tapia y Arturo Coello, tras vencerlos en el Gijón Premier Pádel por 7-5 y 7-6 (4) en un encuentro que alcanzó la hora y 37 minutos de duración. Los cuatro mejores padelistas del planeta ofrecieron un auténtico espectáculo sobre la pista central del Palacio de Deportes de La Guía, que rozó el lleno este domingo y vibró con cada punto de ambas finales.

Sobre la lenta pista de Gijón, la igualdad estuvo servida desde el inicio, aunque la lucidez de Galán al remate y la consistencia defensiva de Chingotto fueron claves para marcar la diferencia. El madrileño castigó a sus rivales con potentes remates y la pareja se mostró muy sólida en todo momento, defendiéndose de los ataques de Coello y Tapia que, muchos torneos después, no se llevaron el triunfo. La primera manga se decidió por detalles y fueron el madrileño y el argentino los que consiguieron romper el saque rival en los últimos instantes para llevarse el set por 7-5.

En el segundo, Tapia y Coello apretaron, llegaron a hacer break y ponerse 4-2 arriba ante la pareja campeona. Todo el Palacio ya presagiaba un tercer set, pero Galán y Chingotto se rehicieron para poner de nuevo la igualada y forzar el tie break. Ahí, donde brillan los números uno, esta vez lograron imponerse para llevarse el primer triunfo de la temporada, más especial si cabe por ser el primero en España.

"Tenemos un objetivo ambicioso: alcanzar el trono", dicen los campeones

Para Chingotto, la victoria supuso una forma de resarcirse de lo ocurrido en Riad. “Caerse y levantarse es obligatorio. No fue mi mejor final allí, pero tuve un equipo muy grande detrás. Somos personas y a veces no se puede jugar bien”, explicó. El argentino se mostró especialmente satisfecho por el trabajo de toda la semana y por la capacidad del equipo para superar momentos complicados. “Estoy feliz por la semana que tuvimos. Ayer tuvimos que remar muchísimo y hoy también hubo que trabajar mucho para sacarlo adelante”.

Galán, por su parte, subrayó la exigencia mental que requiere competir al máximo nivel. “La situación y el ambiente es lo que te pone en el lugar. Cuando tienes la necesidad y las ganas de seguir compitiendo, te obligas a trabajar para jugar siempre al cien por cien”, señaló. La final estuvo marcada también por las condiciones de la pista en Gijón, más lenta de lo habitual. Eso obligó a los jugadores a ajustar su juego y a trabajar más cada punto. “El globo se nos empezaba a ir y para mí fue mucho más difícil. Ha habido mucho esfuerzo físico y mucho trabajo”, reconocieron.

Ambos tienen claro el objetivo que persiguen esta temporada. “Tenemos un objetivo muy ambicioso: yo conseguirlo y Ale volver a ese trono”, explicó Chingotto sobre la aspiración de volver a dominar el circuito. Chingotto también quiso tener palabras para el público asturiano, que llenó el pabellón durante toda la semana. El argentino destacó el ambiente vivido en Gijón y el apoyo constante de la grada durante todo el torneo.