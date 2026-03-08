El análisis de Alberto Menéndez sobre la victoria del Alimerka Oviedo ante el Cartagena: Último cuarto salvador

Tras tres primeros cuartos muy igualados entre el Oviedo y el Cartagena ayer en el Palacio de los Deportes, unos últimos diez minutos muy buenos por parte de los carbayones sirvieron para doblegar a los murcianos, que se presentaron en Oviedo con nuevo entrenador y dispuestos a dar la batalla desde el principio. Y lo consiguieron, tanto por méritos propios como por cierta relajación en algunos momentos de los jugadores azules, que precisamente debido a ello fueron perdiendo confianza, dando la impresión, algunos de ellos, de no asumir sus responsabilidades, sobre todo de cara al aro contrario. Hubo jugadas en las que se marearon y marearon a la afición con pases innecesarios cuando contaban con claras posiciones de tiro.

Lobaco lidera al Oviedo

Dos jugadores mantuvieron ayer en el partido al Alimerka Oviedo. El primer cuarto y el último de Raúl Lobaco fueron espléndidos. De los 24 puntos obtenidos por el Oviedo en los primeros diez minutos, la mitad, doce, fueron del aragonés, que volvió a despertar en los momentos clave del último cuarto, con trece puntos más. Pero es que, además, Lobaco fue con Shelist el máximo reboteador del equipo. Precisamente el ucraniano fue la segunda pieza que más ayudó al conjunto ovetense a dar el estirón definitivo en el marcador, tanto en defensa como en ataque. Y el tercero, como suele ser habitual, fue el dominicano Marques Townes, que una vez más fue el mejor valorado de los de casa, aunque en esta ocasión no fue el máximo encestador de los asturianos. Fue Lobaco. Hay que reseñar el papel de Dan Duscak para dar sosiego al equipo y para subir el nivel defensivo.

Gran acierto desde el tiro libre

Ayer, por fin, los ovetenses estuvieron bastante acertados desde el tiro libre. Un 81 por ciento de efectividad es un porcentaje muy alto para un conjunto que no destaca por esta faceta del juego. Así, por ejemplo, Townes encestó 10 de 11 intentos que tuvo y Lobaco, 8 de 9. A destacar también el número de rebotes recogidos por los jugadores que entrena Javi Rodríguez, 38, por 30 de los murcianos, a pesar de contar los de Cartagena con gente muy alta en la zona.

El play-off aparece en el horizonte

Parece claro que el Alimerka Oviedo ya debe pensar fundamentalmente en intentar jugar el play-off de ascenso. Evitar el descenso (el objetivo al inicio de la temporada) no parece que deba ser ya su prioridad.