El Círculo Gijón visita al Clavijo con el objetivo de romper su mala racha

El Círculo Gijón visita hoy (12:00 horas) la cancha del Clavijo, en Logroño, con el objetivo de romper su racha de tres derrotas consecutivas y acercarse a los puestos de permanencia en el grupo Oeste de Segunda FEB. El equipo entrenado por Nacho Galán lleva en estos momentos cuatro victorias, habiendo disputado diecinueve partidos, y está colocado penúltimo, empatado a victorias con el último y con el antepenúltimo. El conjunto riojano está en la zona media de la tabla, con nueve victorias, alejado de la zona de descenso y con el objetivo de pelear por una de las últimas plazas del play-off de ascenso.