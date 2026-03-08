El Confía Balonmano Base Oviedo pelea hasta el final por la remontada ante un gigante (21-26)
Los ovetenses empatan ante el Sagunto a falta de cinco minutos, pero acaban perdiendo
n. L.
Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (1), Pablo Granda (5), Gonzalo Pulgar (1), Javi Sanz (3), David Pulgar, Javi Colías (1) –siete inicial-. Raúl Blanco (2), Joaquín Pérez (1), Tomás Pérez, Rubén Menéndez, Hélio Pina (1), Elián Goux (4), Emi Franceschetti (1) y Juan Prieto.
Fertiberia Puerto Sagunto: Juan Ignacio Villarreal, Jakob Pelko (1), Alex Pozzer, Arnau Fernández (5), Antonio Capitán (4), Carlos Martín (5), Oriol Teixidor (2) –siete inicial-. Marcos Castañeda, Javier Olivares (4), Francisco José Ruiz (4), Daniel Martínez, Gonzalo Pérez, David García, Matheus de Novais, Macrino Pérez y Alberto Serradilla (1).
Árbitros: Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega. Amonestaron a los locales Ricardo Díez y Emiliano Franceschetti y a los visitantes Alex Pozzer y Fernando Calero. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías (2), Hélio Pina y Emiliano Franceschetti y a los visitantes Antonio Capitán, Carlos Martín y Oriol Teixidor.
Marcador cada cinco minutos: 1-2; 3-4; 4-8; 5-9; 8-11; 8-12; -descanso-; 9-15; 12-17; 15-18; 17-20; 20-20; 21-26.
Polideportivo de Vallobín: Unos 550 espectadores.
El Confía Base Oviedo se quedó ayer a las puertas de una nueva remontada, esta vez ante el segundo clasificado, Fertiberia Puerto Sagunto, cediendo por 21-26 después de haber llegado a igualar una desventaja de ocho goles.
Los azules comenzaron bien, con Javi Colías abriendo el marcador y Gamallo parando un penalti, pero el conjunto valenciano pronto dio la vuelta al partido y se fue distanciando (6-11, minuto 25). Un buen tramo final de la primera parte, con goles de Elián Goux y Pablo Granda, dejó el intermedio en un 8-12.
En la reanudación, Puerto Sagunto amplió su ventaja hasta el 9-17, pero el Confía Base Oviedo, arropado por una caldera de Vallobín, respondió con un parcial de 6-0 que lo metió de lleno en el partido. Los tantos de Javi Sanz, Hélio Pina, Goux, Granda, Joaquín Pérez y Raúl Blanco situaron a los carbayones a solo dos goles (15-17, minuto 45). La remontada continuó hasta que, a falta de cinco minutos, Granda igualó el choque (20-20) y Javi Sanz volvió a establecer las tablas en el 21-21. Y la remontada no se pudo consumar. Ahí se acabó el cuento para los carbayones. Fertiberia Puerto Sagunto anotó de inmediato y aprovechó la exclusión de Hélio Pina para cerrar el partido con un 21-26 que dejó con la miel en los labios a un Vallobín que no se cansa de ver luchar a los suyos.
El próximo compromiso del equipo será el sábado 14 de marzo, a las 20 horas, en Pontevedra ante Cisne Los Sauces.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Un incendio de madrugada calcina por completo una conocida escuela de surf de Salinas
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- Los mejores callos de Asturias (y subcampeones de España) se comen en una casona de Siero a pie de carretera que recomienda hasta la guía Michelin
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Habla del dueño de la escuela de surf de Salinas arrasada por las llamas: 'Quizás haya sido provocado