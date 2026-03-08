El Confía Balonmano Base Oviedo pelea hasta el final por la remontada ante un gigante (21-26)

Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Jorge Ureña (1), Pablo Granda (5), Gonzalo Pulgar (1), Javi Sanz (3), David Pulgar, Javi Colías (1) –siete inicial-. Raúl Blanco (2), Joaquín Pérez (1), Tomás Pérez, Rubén Menéndez, Hélio Pina (1), Elián Goux (4), Emi Franceschetti (1) y Juan Prieto. Fertiberia Puerto Sagunto: Juan Ignacio Villarreal, Jakob Pelko (1), Alex Pozzer, Arnau Fernández (5), Antonio Capitán (4), Carlos Martín (5), Oriol Teixidor (2) –siete inicial-. Marcos Castañeda, Javier Olivares (4), Francisco José Ruiz (4), Daniel Martínez, Gonzalo Pérez, David García, Matheus de Novais, Macrino Pérez y Alberto Serradilla (1). Árbitros: Óscar Gutiérrez Sobrino y Jorge Monjo Ortega. Amonestaron a los locales Ricardo Díez y Emiliano Franceschetti y a los visitantes Alex Pozzer y Fernando Calero. Excluyeron por dos minutos a los locales Javi Colías (2), Hélio Pina y Emiliano Franceschetti y a los visitantes Antonio Capitán, Carlos Martín y Oriol Teixidor. Marcador cada cinco minutos: 1-2; 3-4; 4-8; 5-9; 8-11; 8-12; -descanso-; 9-15; 12-17; 15-18; 17-20; 20-20; 21-26. Polideportivo de Vallobín: Unos 550 espectadores.

El Confía Base Oviedo se quedó ayer a las puertas de una nueva remontada, esta vez ante el segundo clasificado, Fertiberia Puerto Sagunto, cediendo por 21-26 después de haber llegado a igualar una desventaja de ocho goles.

Los azules comenzaron bien, con Javi Colías abriendo el marcador y Gamallo parando un penalti, pero el conjunto valenciano pronto dio la vuelta al partido y se fue distanciando (6-11, minuto 25). Un buen tramo final de la primera parte, con goles de Elián Goux y Pablo Granda, dejó el intermedio en un 8-12.

En la reanudación, Puerto Sagunto amplió su ventaja hasta el 9-17, pero el Confía Base Oviedo, arropado por una caldera de Vallobín, respondió con un parcial de 6-0 que lo metió de lleno en el partido. Los tantos de Javi Sanz, Hélio Pina, Goux, Granda, Joaquín Pérez y Raúl Blanco situaron a los carbayones a solo dos goles (15-17, minuto 45). La remontada continuó hasta que, a falta de cinco minutos, Granda igualó el choque (20-20) y Javi Sanz volvió a establecer las tablas en el 21-21. Y la remontada no se pudo consumar. Ahí se acabó el cuento para los carbayones. Fertiberia Puerto Sagunto anotó de inmediato y aprovechó la exclusión de Hélio Pina para cerrar el partido con un 21-26 que dejó con la miel en los labios a un Vallobín que no se cansa de ver luchar a los suyos.

El próximo compromiso del equipo será el sábado 14 de marzo, a las 20 horas, en Pontevedra ante Cisne Los Sauces.