Delfi Brea y Gemma Triay repiten corona en el Palacio de La Guía: así fue la final femenina del Gijón Premier Pádel

Las mejores jugadoras del mundo impusieron su condición en el Palacio de los Deportes de La Guía y repitieron como campeonas del Gijón Premier Pádel. La argentina Delfi Brea y la menorquina Gemma Triay se impusieron a las catalanas Ari Sánchez y Andrea Ustero por 6-4, 6-7 y 6-3, en un encuentro emocionante, intenso y que superó las tres horas de duración, haciendo vibrar a un Palacio de gala que rozó el lleno este domingo. Un triunfo de prestigio que pone fin al "maleficio" de las mejores jugadoras del mundo, que habían perdido en la final en los cinco torneos anteriores.

El partido arrancó con mucho ritmo y Sánchez y Ustero, campeonas en los dos Premier Pádel anteriores, demostraron su buen momento rompiendo el primer saque de Brea y Triay, que rápidamente se lo devolvieron. La igualdad se mantuvo hasta el final de la primera manga, hasta que con 4-4 las número uno rompieron el saque rival y lo confirmaron con un brillante juego en blanco para poner la ventaja en el electrónico con un 6-4.

En el segundo set, Ari Sánchez y Andrea Ustero se mostraron muy fiables y dieron un paso adelante. Las catalanas impusieron su juego, llegando a ponerse 5-2 y con punto para cerrar el set, pero Brea y Triay vendieron cara su piel, evitándolo y llevando la manga al tie-break, donde se impusieron por 7-4 a las número uno. La igualdad se mantuvo en la final y en el tercer set las dos parejas trataron de reducir riesgos. Los puntos fueron muy largos, la precisión era máxima, pero Gemma Triay y Delfi Brea vencieron por 6-3 para llevarse, de nuevo, el Premier Pádel de Gijón.

La dupla, muy feliz: "Significa mucho después de varias finales sin ganar"

La victoria llega también en un momento importante para la dupla, que venía de varias finales sin poder levantar el trofeo. “Es importante por lo que significa después de varias finales que no conseguíamos ganar”, reconocieron tras el partido. El duelo fue una auténtica batalla, con constantes cambios de guion y más de tres horas de juego. “Ha sido un partido muy bueno de las cuatro. No estaba nada claro en ningún momento. Hemos tenido nuestras oportunidades y ha sido una montaña rusa de emociones. Para el espectador también ha sido un partido emocionante”, valoraron.

Gemma Triay destacó que el equipo se mantuvo firme en los momentos decisivos y que la clave estuvo en seguir creyendo. “Lo más importante ha sido confiar en el equipo. A nivel táctico hemos hecho un pequeño cambio con la dirección del globo, pero sobre todo ha sido seguir creyendo y pensar que se iba a dar”. El título llega además pocos días después de un cambio en el banquillo con la incorporación de Seba Nerone como entrenador, un movimiento que ha aportado nuevas energías al equipo. “Llevamos solo unos días, pero hay un cambio de ilusión, motivación y dinámica”, señalaron.

Delfi Brea, por su parte, vivió una semana complicada físicamente antes del torneo. “He estado bastante enferma, pero son cosas que nos pasan como a cualquier persona. El tema es que siempre tenemos que rendir al máximo”, explicó. El triunfo en Gijón también tuvo un significado personal para la argentina, que volvió a dedicar la victoria a su madre, Delfina, como ya hiciera el año pasado.

Además, ambas quisieron aprovechar el altavoz del título para lanzar un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Este partido va dedicado a todas las mujeres que se levantan cada día, que luchan y confían. Es una suerte poder ser una inspiración para niñas que quieran dedicarse a esto”.

Noticias relacionadas

La final confirmó además el altísimo nivel de sus rivales. “Andrea y Ari están a un nivel brutal y van a ser una pareja candidata a todo”, advirtieron. Con este triunfo, Brea y Triay no solo revalidan su corona en Gijón, sino que también recuperan sensaciones y envían un mensaje claro al circuito en el inicio de temporada.