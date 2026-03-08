Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El eNe Oposiciones cae en un duelo igualado en Sant Cugat

N. L.

Oviedo

El eNe oposiciones de Mieres dio la cara domicilio ante el Oxigen PHC Sant Cugat por 4-1 en un partido igualado a pesar el marcador. El cuadro asturiano sigue penúltimo, y tan solo ha conseguido sumar un punto esta temporada. La buena noticia es que por encima tienen al Lleidanet HC Alpicat a cinco puntos, y al Club Patín Las Rozas con seis, por lo que están a tiempo de solventar la situación, aunque tienen que empezar a sumar cuanto antes.

