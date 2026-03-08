El eNe Oposiciones cae en un duelo igualado en Sant Cugat

El eNe oposiciones de Mieres dio la cara domicilio ante el Oxigen PHC Sant Cugat por 4-1 en un partido igualado a pesar el marcador. El cuadro asturiano sigue penúltimo, y tan solo ha conseguido sumar un punto esta temporada. La buena noticia es que por encima tienen al Lleidanet HC Alpicat a cinco puntos, y al Club Patín Las Rozas con seis, por lo que están a tiempo de solventar la situación, aunque tienen que empezar a sumar cuanto antes.