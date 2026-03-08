La Federación Asturiana y el CTA condenan al San Luis por "justificar" la agresión al árbitro en Llanera: "Observamos con perplejidad que jaleen un acto violento"
"Consideramos muy grave que un club a través de un comunicado oficial, incite y legitime la violencia contra los árbitros", indican
La Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y su Comité Técnico de Árbitros, han condenado, "condenan y condenarán cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en nuestro deporte".
"Desgraciadamente este domingo, ha sido un árbitro el protagonista de una agresión en un campo de fútbol durante el encuentro que disputaban el UD Llanera ‘B’ y el CD San Luís de La Nueva. Más allá de este hecho, siempre reprobable, lo que resulta alarmante y de una enorme irresponsabilidad llega con el comunicado posterior del CD San Luis de La Nueva, club al que pertenece el futbolista agresor. El conjunto langreano asegura en el comunicado publicado en sus redes sociales que 'NO CONDENA LA AGRESIÓN AL ÁRBITRO' porque las decisiones tomadas por éste justifican dicha agresión", dicen desde la Federación.
Desde la Federación Asturiana dicen observar "con perplejidad" como uno de sus clubes justifica y "jalea un acto violento", "lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte y contra los valores que defiende nuestra federación. Consideramos muy grave que un club a través de un comunicado oficial, incite y legitime la violencia contra los árbitros".
El marco disciplinario del fútbol protege expresamente la integridad de los árbitros frente a cualquier forma de presión, intimidación o descrédito público que pueda afectar al ejercicio de sus funciones. "El mensaje que con el comunicado se transmite es profundamente preocupante y puede contribuir a normalizar la violencia contra árbitros, algo que resulta incompatible con los principios que rigen nuestras competiciones", reza el comunicado de la Federación.
Es por ello que los servicios jurídicos de la RFFPA y de su Comité Técnico de Árbitros, así como el Departamento de Integridad de la Federación, ya tienen conocimiento del hecho y emprenderán "aquellas medidas legales que consideren oportunas, sin perjuicio de las que los órganos disciplinarios de la Federación decidan imponer. Igualmente, el comunicado del club será puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolencia, para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal", zanjan.
