Gijón, epicentro del fútbol inclusivo: así ha sido la jornada de la Liga Genuine

Más de 380 futbolistas con discapacidad intelectual se dieron cita en la Escuela de Fútbol de Mareo, donde se puso punto y final a la segunda fase de la competición 

Los jugadores del Sporting Genuine, esta mañana, en Mareo.

Los jugadores del Sporting Genuine, esta mañana, en Mareo. / Ángel González

Javi Viso

Javi Viso

La segunda fase de la Liga Genuine terminó esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, donde a lo largo del fin de semana disfrutaron del fútbol inclusivo 24 equipos y más de 380 futbolistas con discapacidad intelectual. El Sporting de Gijón fue el club anfitrión de una sede en la que también se reunieron familiares, aficionados y público local para disfrutar de mucho más que fútbol. “Estos chicos y chicas son un exponente máximo de lo que es transmitir valores de igualdad, de compañerismo y superación. Todos ellos se enmarcan dentro de la actividad que desarrollamos”, destaca el presidente de la Fundación LaLiga, Clemente Villaverde. 

Desde las diez de la mañana, en una jornada soleada y agradable en el Principado, equipos como el Real Madrid, el Celta de Vigo o el Athletic Club saltaron al césped de Mareo. Por supuesto, también hubo representación asturiana, con el Oviedo y el Sporting de Gijón como máximos exponentes. Los azules vencieron al Madrid por 3-1, mientras que los rojiblancos ganaron por la mínima al Zaragoza (1-0). 

“Ha habido grandes momentos: sonrisas, compañerismo y ganas de pasarlo bien y celebrarlo. Les he visto espectaculares, como siempre”, destaca el vicepresidente ejecutivo del Sporting, David Guerra. Tras los encuentros, la jornada finalizó con la habitual entrega de medallas a todos los participantes. Ahora habrá que esperar al 25 y 26 de abril y al 30 y 31 de mayo, meses de abril y mayo, fechas en las que se celebrará la tercera fase del curso en Granada y Burgos, respectivamente.

TEMAS

