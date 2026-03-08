Gran victoria del Navia La Magaya ante el Estudiantes Lugo (77-64)
El Navia La Magaya logró una importante victoria en casa ante el Estudiantes Lugo, al que superó por 77-64, y sigue en la pelea por lograr la permanencia en el grupo A-B de Tercera FEB, más aún tras superar a un rival directo, con el que empata a siete victorias y al que supera en la clasificación. El más destacado en el equipo de Navia fue Javier Prieto, que anotó 15 puntos, cogió 9 rebotes y dio 6 asistencias para sumar un total de 28 créditos de valoración. En el aspecto anotador, Jorge González Dacal fue el más acertado, con 21 puntos. En este mismo grupo, el Universidad se mide hoy (17:00) en el pabellón del CAU al filial del Obradoiro.
