Incidente desagradable en un partido asturiano: un jugador agrede a un árbitro en la cabeza

Un árbitro ovetense fue ayer agredido físicamente por un futbolista del San Luis en el partido que efrentó a dicho equipo con el Llanera "B" en el Pepe Quimarán. El marcador estaba igualado a dos goles cuando el coleagiado señaló penalti por derribo dentro del área a un jugador del Llanera. El jugador del San Luis sancionado no aceptó la decisión: se acercó al colegiado, le golpeó en la cabeza, lo tiró al suelo y le dio una patada. Sus compañeros lograron separarlo. El colegiado, que no sufrió lesiones de gravedad, completó el partido.