Incidente desagradable en un partido asturiano: un jugador agrede a un árbitro en la cabeza
El colegiado, que no sufrió lesiones de gravedad, completó el partido
O. O.
Un árbitro ovetense fue ayer agredido físicamente por un futbolista del San Luis en el partido que efrentó a dicho equipo con el Llanera "B" en el Pepe Quimarán. El marcador estaba igualado a dos goles cuando el coleagiado señaló penalti por derribo dentro del área a un jugador del Llanera. El jugador del San Luis sancionado no aceptó la decisión: se acercó al colegiado, le golpeó en la cabeza, lo tiró al suelo y le dio una patada. Sus compañeros lograron separarlo. El colegiado, que no sufrió lesiones de gravedad, completó el partido.
