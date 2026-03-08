Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, tras ganar al Cartagena: "Pensar en el play-off no es mi trabajo, me preocupa Melilla"
"Duscak merece todo el reconocimiento, ha sido el jugador más importante del partido", dice el técnico gallego
Javi Rodríguez compareció en rueda de prensa tras la victoria del Alimerka Oviedo ante el Cartagena muy tranquilo, sabiendo que quizás no fue el mejor partido de su equipo pero que el camino está siendo bueno y les ha llevado ya a un primer puerto: el de la permanencia. El siguiente paso es mantener esa novena plaza que ocupan ahora y disputar el play-off de ascenso. Palabras mayores.
Satisfacción por el resultado y la situación del equipo
El técnico gallego reconoció que estaba "contento por el resultado" y que "es una victoria importante" tras el parón y perder dos partidos en casa, nada menos que ante Palencia y Coruña. La situación en la que están, confirma el técnico, es "para estar contentos".
En un análisis más fino, Javi Rodríguez reconoció que en su equipo "el ataque ha estado mejor que la defensa". "Defensivamente, quitando el último cuarto, que nos hemos puesto, creo que durante tres cuartos no hemos dominado; sí que ofensivamente hemos ido sacando puntos, hemos encontrado situaciones en las que hemos podido correr en algún momento".
La permanencia cerca y Melilla en el horizonte
En cuanto a la clasificación, reconoce su satisfacción: "Estar no sé si matemáticamente pero casi salvados a falta de diez jornadas... pensar que el objetivo principal está cumplido es para estar feliz". "El segundo objetivo también está más que cumplido, y esperemos que vaya a más, que es el público y el Palacio. Nos queda el siguiente, que es intentar ganar a Melilla".
Para Javi Rodríguez, "pensar en el play-off no es mi trabajo, al final estaremos donde nos merezcamos; solo me preocupa levantarme, ponerme a ver a Melilla y pensar cómo podemos competir ante un buen equipo".
También quiso el técnico gallego destacar el partido de Dan Duscak: "Dan se merece todo el reconocimiento, para que la gente entienda que lo importante es el jugador y no las estadísticas; ha hecho un punto, cero de nueve, y el equipo con él en el campo ha hecho más dieciocho; ha sido la clave, ha sido el que nos ha contagiado, el que nos ha dado ese espíritu, el que ha subido el nivel defensivo, ha marcado el ejemplo. Ha sido el jugador más importante del partido".
