Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: un Andés en racha alcanza al Sporting C

El Andés derrotó a domicilio al Luarca y se aprovecha de que el Sporting C no jugó esta jornada al tocarle descanso para igualarlo a 44 puntos en el primer puesto de Primera Asturfútbol. El equipo naviego lleva cinco jornadas sin perder, de las que ha ganado cuatro, y se convierte en uno de los principales aspirantes al ascenso a Tercera Federación.

El Roces tropieza y la zona baja se complica

Peor le fueron las cosas al TSK Roces, que cayó en el campo del Puerto de Vega y, aunque sigue tercero en la tabla, pierde parte de su ventaja con respecto a un Hispano que le metió cinco al colista Unión Comercial y que está ya a solo un punto del conjunto gijonés. Los que no se aprovecharon del pinchazo del Roces fueron el Astur y el Condal, con sendos empates a cero a domicilio.

Los equipos que están en descenso, Unión Comercial, Barcia y Luarca, perdieron los tres sus partidos, los dos primeros sufriendo fuertes goleadas, y ven cómo se aleja la salvación.