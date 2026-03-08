Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: un Andés en racha alcanza al Sporting C
El equipo naviego lleva cinco jornadas sin perder, con cuatro victorias, y es uno de los firmes candidatos al ascenso a Tercera
El Andés derrotó a domicilio al Luarca y se aprovecha de que el Sporting C no jugó esta jornada al tocarle descanso para igualarlo a 44 puntos en el primer puesto de Primera Asturfútbol. El equipo naviego lleva cinco jornadas sin perder, de las que ha ganado cuatro, y se convierte en uno de los principales aspirantes al ascenso a Tercera Federación.
El Roces tropieza y la zona baja se complica
Peor le fueron las cosas al TSK Roces, que cayó en el campo del Puerto de Vega y, aunque sigue tercero en la tabla, pierde parte de su ventaja con respecto a un Hispano que le metió cinco al colista Unión Comercial y que está ya a solo un punto del conjunto gijonés. Los que no se aprovecharon del pinchazo del Roces fueron el Astur y el Condal, con sendos empates a cero a domicilio.
Los equipos que están en descenso, Unión Comercial, Barcia y Luarca, perdieron los tres sus partidos, los dos primeros sufriendo fuertes goleadas, y ven cómo se aleja la salvación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Fallece en el hospital el hombre que cayó en la Cuesta del Cholo en Gijón
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la capital
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La suerte sonríe a Oviedo: una administración de la ciudad reparte 600.000 euros de la Lotería Nacional
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario