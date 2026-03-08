Así fue la jornada de la Tercera Federación de Asturias: los humildes se rebelan y un equipo da un paso de gigante hacia el ascenso

La vigésimo quinta jornada del grupo de Asturias de Tercera Federación volvió a dejar grandes sorpresas. En la lucha a muerte entre dos equipos por lograr el primer puesto, el que da el ascenso directo, uno de ellos sale muy bien parado de esta jornada y mucho más cerca de lograr el objetivo.

Jornada clave por arriba y por abajo

Jornada muy importante también en la zona de abajo, donde fueron muchos los equipos que estaban en complicaciones y que se han llevado puntos de oro. Uno de ellos, en especial, logró una victoria que difícilmente olvidará.

El Ceares se impone en La Cruz a un buen Titánico

CEARSE, 2-TITÁNICO, 1 Ceares: Rodri (1); Héctor (2), Rafa Felgueroso (3), Mateo Nistal (2), Madeira (2);_Layman (3), Feito (2), Erasmo (1), Carcedo (1); Hugo (2) y Enol Martínez (1). Cambios: Sandoval (2) por Feiro, min. 67. Pedro (1) por Enol y Zapico (1) por Mateo Nistal, min. 78. Steven (s.c.) por Erasmo, min. 87. Titánico: Damián (3); Pablo Flores (1), Barbón (2), Lele (2), Vilches (1); Ian Rodríguez (1), Laine (1), Eloy (1), Samu (1); Mateus (1) y Pablo Fernández (2). Cambios: Jairo (1) por Laine, min. 60. Sergio (1) por Eloy, min. 73. Sergio González (s.c.) por Samu, min. 80. Goles: 1-0, min. 56: Carcedo. 1-1, min. 76: Lele. 2-1, min. 86:_Sandoval. Árbitro: González Suárez (Avilés). Amonestó al local Enol y a los visitantes Mateus e Ian Rodríguez. La Cruz: 410 espectadores.

Mon Cano, Gijón

Partido igualado en La Cruz entre el Ceares y el Titánico, ambos equipos separados por 22 puntos. El cuadro de Laviana es colista y necesitaba ganar para evitar el descenso. El partido comenzó con dominio local, pero el Titánico empezó a generar mucho peligro a través de balones largos.

En el minuto 10 hubo un claro penalti sobre Layman que el colegiado no vio. Tras esto, el cuadro local se adelantó a principio de la segunda parte, pero el Titánico recortó distancias en el 76. Sin embargo, el Ceares supo reponerse y en los últimos instantes del partido puso el 2-1 definitivo en el marcador. En la primera parte estuvo mejor el Ceares, pero en la segunda, el Titánico fue superior.

Un Sporting Atlético imparable golea al Colunga a domicilio

El filial rojiblanco lleva doce partidos seguidos sin perder, de los cuales ha ganado diez, y da un nuevo paso para jugar la promoción

COLUNGA, 0-SPORTING ATLÉTICO, 5 Colunga: Javi Delgado (1); Santi (1), Nacho (1), Saúl (1), Rodri (1), Jandro (1), Guille (1), Blanco (1), Miguel (1), Abraham (2) y Pedro (1). Cambios: Hugo (1) por Saúl, min. 55. Juanse (1) por Pedro, min. 55. David (1) por Guille, min. 55. Nico (1) por Nacho, min. 66. Rodrigo (1) por Blanco, min. 71. Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2); Adrián (2), Álex (2), Federico (2), Aarón (2), Yosmel (2), Mancha (3), Christian (2), Oyón (3), Bruno (3) y Mario Bustos (3). Cambios: Loki (1) por Christian, min. 46. Pablo (1) por Adrián, min. 46. Borja (1) por Oyón, min. 46. Carlos (1) por Álex, min. 58. Miguel (1) por Bruno, min. 82. Goles: 0-1, min. 12: Oyón. 0-2, min. 32: Bruno. 0-3, min. 44: Mario Bustos, 0-4, min. 50: Mario Bustos. 0-5, min. 57: Federico. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó a Saúl y a Rodrigo, del Colunga. Santianes: 200 espectadores.

Manolo, Colunga

El Sporting Atlético se impuso con claridad al Colunga en Santianes en un encuentro entretenido, en el que el filial rojiblanco mostró su superioridad, sobre todo en la primera mitad. Es el duodécimo partido sin perder del equipo gijonés, de los que ha ganado diez y empatado solo dos y supone un nuevo paso adelante para disputar la promoción de ascenso.

El conjunto local avisó primero con una ocasión de Pedro tras un centro de Blanco, pero el Sporting Atlético comenzó pronto a imponer su juego. En el minuto 12, Oyón abrió el marcador con un gran disparo a la escuadra. El dominio visitante se confirmó en el minuto 32, cuando Bruno culminó una buena jugada combinativa para hacer el segundo. Antes del descanso, Mario Bustos amplió la ventaja al aprovechar un rechace en el área.

Tras la reanudación, el propio Mario Bustos anotó el cuarto tras un despeje largo y Federico cerró la goleada con un remate de cabeza tras un centro lateral. El Colunga intentó reaccionar a base de cambios, pero el Sporting Atlético controló el encuentro hasta el final y confirmó su clara superioridad con una victoria contundente.

Bah acerca al Lenense al objetivo

El equipo de Pola de Lena da un paso hacia la permanencia al ganar a domicilio al Praviano

PRAVIANO, 0-LENENSE, 1 Praviano: Ali (2); Trapiello (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Juan Menéndez (2), Fer Villar (2), Beberide (2), Del Oso (2), Argüelles (2), Tomás (2) y Alecs (2). Cambios: Oriol (2) por Del Oso, min. 64. Carlos (2) por Trapiello, min. 64. Iza (1) por Alecs, min. 75. Marqueta (1) por Tomás, min. 75. Gayol (s. c.) por Argüelles, min. 82. Lenense: Pelayo (2); Zielinski (2), Roces (2), Tall (2), Lucas (2), Carreño (2), Pablo (2), Bah (3), Delgado (2), Korka (2) y Jorge (2). Cambios: Dani (2) por Pablo, min. 54. Simón (2) por Zielinski, min. 75. Abril (s. c.) por Carreño, min. 85. El gol: 0-1, min. 78: Bah. Árbitro: Diego Valdés Díaz (Oviedo). Amonestó a los locales Juan Menéndez y Gabancho, y al visitante Zielinski. Santa Catalina: 150 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Praviano cayó por la mínima ante el Lenense en Santa Catalina en un partido muy igualado que se decidió en el tramo final. Bah marcó el único gol en el minuto 78 y dio los tres puntos al conjunto visitante, claves en su pelea por la permanencia.

El duelo fue muy equilibrado, con mucho respeto y pocas ocasiones. El Praviano trató de llevar la iniciativa y el Lenense se mostró sólido en defensa. Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, Bah aprovechó un balón en el área para marcar. El Praviano intentó reaccionar en los minutos finales, pero el Lenense defendió su ventaja.

Sergio Ríos pone cuarto al Mosconia

El equipo de Grado derrota por la mínima al Llanes y sigue en promoción de ascenso

MOSCONIA, 1-LLANES, 0 Mosconia: Víctor Egboh (2); Berlanga (2), Gonzalo (2), Morcillo (2), Jandrín (3), Nico Arce (2), Brito (2), Samu (2), Isma Fagir (2), Muñiz (3) y_Sergio Ríos (3). Cambios: Uche (2) por Gonzalo, min. 37. Sidi (1) por Isma Fagir, min. 61. Pablo Espina (1) por Nico Arce, min. 78. Dani Palacio (1) por Samu, min. 78. Pablo Ares (1) por Sergio Ríos, min. 78. Llanes: Moi (2); Pedro Bayón (2), Ferreira (2), Wade (2), Pablo Álvarez (2), Borja (2), Bamba (3), Richi (3), Ivanchu (2), Pablo Maya (2) y Álvaro Viña (2). Cambios: Hugo Muñoz (1) por Pedro Bayón, min. 46. Gonzalo_Canal (1) por Wade, min. 65. Javi Huerta (1) por Bamba, min. 76. Álex Bauti (1) por Borja, min. 76. Varela (s.c.) por Richi, min. 84. El gol: 1-0, min. 47:_Sergio Ríos. Árbitro:_Iglesias Alcantarilla (Gijón). Amonestó por parte local a Morcillo, Fagir, Samu, Sidi y Jandrín, y a Ivanchu, Pablo Álvarez, Viña, Bambam Borja y Ferreira. Marqués de la Vega de Anzo:_350 personas.

A. Arango, Grado

El Mosconia dominó el partido, tuvo oportunidades para marcar más goles, pero se tuvo que conformar con un resultado corto ante un Llanes que apretó en el tramo final del partido, aunque las dos más claras para macar las tuvo el equipo local en el añadido.

La primera ocasión clara llegó en el minuto 16 en una combinación muy buena entre Jandrín y Muñiz por la izquierda, que acabó con un centro que aprovechó Sergio Ríos para sacar un disparo potente y ajustado, en el que Moi se lució con una buena intervención. La siguiente para los locales fue en el minuto 26 tras un saque de banda que le llegó a Isma Fagir, que casi alcanzó la línea de fondo y su disparo lo despejó Wade a córner.

A la media hora de juego, el Llanes tuvo la primera por medio de Wade, que vio a Víctor Egboh adelantado y su disparo se fue un poco alejado. Dos minutos después, el visitante Pablo Maya se adentró en el área y su disparo obligó a emplearse a fondo al meta local. Antes del descanso, el Mosconia sufrió la pérdida de su central Gonzalo por una lesión que le obligó a ser sustituido. En el añadido, la tuvo Álvaro Viña.

En la segunda parte, a los dos minutos, en el único despiste defensivo del Llanes centró Muñiz y Sergio Ríos, solo, batió de cabeza a Moi estableciendo el que sería el resultado final.

A raíz del gol, el Mosconia jugó con el resultado y el partido tuvo menos ocasiones que en la primera mitad. La siguiente fue en el 66 de nuevo para el Mosconia por medio de Muñiz, cuyo centro despejó la defensa y Samu aprovechó el rechace para disparar y Wade despejó a córner. El Llanes tuvo cuatro minutos después una ocasión de Pablo Maya y en el añadido disparó de nuevo Pablo Maya pegado al palo, pero apareció el meta del Mosconia para salvar la victoria. Con el Llanes volcado, el Mosconia tuvo dos ocasiones para sentenciar en el descuento. Un resultado que sirve al Mosconia para subir a la cuarta plaza, en zona de promoción de ascenso.

Importante victoria del líder Llanera en Mieres (0-3)

El Caudal se queda con un jugador menos a los siete minutos por la expulsión de Jairo Cárcaba y su rival lo aprovecha para agrandar su renta al frente de la tabla

Caudal: Álex González (3);_Sergio Ordóñez (1), Alburquerque (2), Mario Sánchez (2), Borja Rodríguez (1), Kike Fanjul (2), Michael (2), Diego Boza (1), Julio Delgado (2), Luis Acerete (2) y Jairo Cárcaba (s.c.). Cambios: Trabanco (1) por Sergio Ordóñez, min. 70. Montequín (1) por Diego Boza, min. 73. Marcos Noya (s.c.) por Michale, min. 83. Lanera: Javi Benítez (2);_Izan (2), Paul Otia (2), Dominique (2), Mikel Busto (2), Mathieu (3), Dani_Corgo (2), Ebea (2), Pablo Longo (3), Viti (2) y Romaric (3). Cambios: Guille Vaamonde (2) por Izan, min. 53. Miguel Estébanez (2) por Pablo Longo, min. 68. Álex Solís (1) por Dani_Corgo, min. 72. Goles: 0-1, min. 51:_Pablo Longo. 0-2, min. 57:_Romaric. 0-3. min. 90:_Ebea. Árbitro: Manuel Fernández Blanco (Gijón). Expulsó al local Jairo Cárcaba, con roja directa, en el min. 7. Amonestó por parte local a Kike Fanjul y Michael, y por parte visitante a Dominique, Mathieu y Álex Solís. Hermanos Antuña: 350 espectadores.

Dani Ruiz, Mieres

Se enfrentaban en el Hermanos Antuña dos equipos de la parte de arriba de la tabla, el Llanera como líder y el Caudal como cuarto (ahora quinto), pero separados nada menos que por 16 puntos. El Llanera conocía que el Covadonga, su único rival por el primer puesto, que da el ascenso directo, había perdido ante el Navarro, con lo que esta victoria le deja con una renta de cinco puntos sobre el segundo.

La primera ocasión fue para el visitante Ebea, que se fue de Borja Rodríguez y su disparo se fue fuera. Una de las jugadas más importantes del partido fue la expulsión de Jairo Cárcaba, a los siete minutos, tras la disputa de un balón con Paul Otia. El delantero del Caudal levantó el pie ante el defensa y el colegiado consideró que era juego peligroso y merecedor de cartulina roja. Una acción muy protestada y que condicionó el choque.

El Llanera llegaba al área rival, pero se encontraba siempre con Álex González. En los últimos minutos de la primera mitad lo intentó el Caudal, pero Javi Benítez estuvo también providencial.

Tras el descanso, tuvo una ocasión cada equipo antes de que el Llanera se adelantara por medio de Pablo Longo, tras dejar a dos contrarios a su espalda y chutar fuerte por la escuadra. Siguió apretando el Llanera y pronto hizo el segundo por medio de Romaric, que se fue de los centrales y batir a Álex González. Este tanto dejó casi finiquitado el partido, que sentenció Ebea en el minuto 90.

El Navarro da la campanada y tumba al Covadonga

El equipo ovetense recibe tres goles en cinco minutos ante un rival que lucha por salvarse

NAVARRO, 0-COVADONGA, 3 Navarro: Mateo (2);_Hugo_(s.c.), Pablo_(2), Ofón (2), Fredo (2), Luisao (1), Welli (1), Albertín (2), Quiro (2), Álvaro (1) y Josín (3). Cambios: Sergín (1) por Hugo, min. 16. Castro (1) por Ofón, min. 70. Javi (1) por Welli, min. 70. Jacobo (s.c.) por Josín, min. 85. Covadonga: Varo (1);_Madrigal (1), Trabanco (1), Morilla (2), Álex Arias (2), Guille Cueto (2), Nino (1), Aitor Elena (1), Vicen (1), Toquero (1) y Xurde (1). Cambios:_Dani Ruiz (1) por Toquero, min. 35. Michel Secades (1) por Nino, min. 56. Guille Thompson (2) por Xurde, min. 56. Miguel (1) por Trabanco, min. 56. Bauti (s.c.) por Madrigal, min. 79. Goles: 1-0, min. 47:_Ofón. 2-0, min. 49: Pablo. 3-0, min. 52:_Quiro. 3-1, min. 68:_Guille Cueto, de penalti. Árbitro: Iván Blanco (Gijón). Amonestó por parte local a Mateo, Ofón, Fredo, Welli, Albertín, Álvaro y Sergín. Tabiella: unos 150 espectadores.

Ruiz, Avilés

Dominio visitante, que pagó cinco minutos de despiste con tres goles en el inicio de la segunda parte y que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde.

El primer tiempo fue del Covadonga, pero sin generar ocasiones de gol a un Navarro que se defendió bien. Lo más destacado fue un centro de Toquero que Álex Arias estuvo a punto de transformar en gol de tacón, pero reaccionó a tiempo el portero local Mateo.

En la segunda parte, el Navarro aprovechó su primera llegada por banda, en la que Josín centró y en el área pequeña Ofón marcó a placer, siendo más rápido que su defensor. Casi a continuación llegó el segundo tanto local tras un córner que bota Josín al segundo palo y Pablo marca un golazo de volea por la escuadra. Un tanto muy celebrado por el público que acudió a Tabiella. El Navarro casi dio la puntilla al partido en una contra llevada por Albertín, que pasa en largo al desmarque de Quiro, se va por velocidad y solo ante Varo lo bate.

A partir de estos tres goles del Navarro, el Covadonga hizo un triple cambio ofensivo, el equipo de casa se echó atrás a defender y fruto de ello llegó el tanto del equipo de Oviedo, en un penalti de Welli por agarrón a Guille Cueto. El propio Guille Cueto lo transformó engañando al portero.

En el 90, Bauti tuvo el 3-2 tras un buen centro de Álex Arias pero su disparo dio en el poste. Una acción con la que prácticamente se esfumaron todas las opciones de sacar algo positivo de un Covadonga que sale muy tocado de este partido en relación a su lucha por el primer puesto. El Navarro, por su parte, suma tres puntos importantísimos para alejarse de la zona de descenso y seguir la próxima temporada en Tercera Federación.

El Gijón Industrial da un paso hacia la salvación

El Siero domina, pero se queda sin premio

SIERO, 0-AVILÉS STADIUM, 0 Siero: Aitor (1); Donate (1), Martín (2), Nacho (1), Edu (1), Gamarra (2), Fano (2), Dani (1), Carlos (1), Vigil (2) y Noé (2). Cambios: Juan (1) por Fano, min. 67; Ricki (1) por Martín, min. 80; José Santullano (1) por Edu, min. 80; Sene (1) por Carlos, min. 80. Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu (1), Edu Guerra (1), Sergio González (2), Néstor Bustelo (1), Danny (1), Arruñada (1), Josín (2), Bryan Jiménez (1), Pelayo Cuesta (2) y David Heres (2). Cambios: Mario (2) por Danny, min. 45; Borja (1) por Néstor Bustelo, min. 67; Manu (1) por Josín, min. 75; Zucu (1) porDavid Heres, min. 80. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó al local Edu y a los visitantes Néstor Bustelo y Edu Guerra. El Bayu: 450 espectadores

Jaime Río, Pola de Siero

Un partido sin goles a pesar de que el Siero firmó una buena primera parte, aunque sin lograr generar ocasiones claras. El Avilés Stadium intentó sorprender con balones largos, pero apenas inquietó la portería local.

L’Entregu sigue creyendo

El equipo entreguín logra una sufrida victoria en El Candín y sigue en la pelea por la promoción tras derrotar a un Tuilla que ve alejarse sus opciones de permanencia

Tuilla: Guillermo (1); Guti (2), Miloud (2), Enri (2), Said (2), Galo (1), Mariscal (2), Monasterio (1), Naya (1), Kang (1) y Mundaka (1). Cambios: Diego (1) por Galo, min. 71. Robert (s.c.) por Monasterio, min. 82. Isra (s.c.) por Kang, min. 82. L’Entregu: Gonzalo Ardura (1); Pablo Rodríguez (2), Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (1), Mateo Casas (1), Kike Meaurio (2), Meana (1), Javi Gutiérrez (2), Leyder (1), Mario Canal (2) y César García (2). Cambios: Pacoli (1) por Meaurio, min. 75. Avanzini (s.c.) por César García, min. 82. Berto Arias (s.c.) por Javi Gutiérrez, min. 85. El gol: 0-1, min. 80: Javi Gutiérrez. Árbitro: Claudio Fernández García (Oviedo). Expulsó al visitante Berto Arias, con roja directa, en el min. 96. Sin amarillas. El Candín: 250 espectadores.

C. San Miguel, Tuilla

L’Entregu sigue aspirando a meterse entre los cinco primeros y está dispuesto a aprovechar cualquier error del Caudal y del Mosconia para intentar limar distancias y arrebatarles una de esas plazas. Le costó sumar los tres puntos ante un Tuilla que se jugaba la vida, pero en el tramo final del partido acabó llevándose el botín.

El equipo de El Candín, por su parte, ve como sigue alejándose la salvación en una jornada en la que no pudo sumar y en cambio la mayoría de sus rivales sí lo hicieron y se distancian aún más en la clasificación.

El partido fue interesante y en la primera parte el Tuilla tuvo el control del partido, disponiendo de varias ocasiones de gol, sobre todo por medio de Monasterio y de Galo, que fueron de lo mejor del equipo local en lo que al ataque se refiere. L’Entregu, por su parte, en la primera parte apenas dispuso de ocasiones, al margen de algún disparo directo a portería bastante lejano.

En la segunda parte, el partido siguió por los mismos derroteros, pero L’Entregu se fue estirando un poco, sabedor de que no le valía tampoco el empate en su pelea por meterse en puestos de promoción de ascenso. A pesar de ello, apenas tuvo ocasiones claras para marcar, a excepción de algún acercamiento de Meaurio y de Javi Gutiérrez, que trató de probar desde lejos.

Un gol decisivo de Javi Gutiérrez

El Tuilla, por su parte, hizo trabajar algo más a Gonzalo Ardura, pero le faltó efectividad. Todo cambió cuando, en el minuto 80, un pase desde la banda de Meaurio lo aprovechó Javi Gutiérrez para rematar por la escuadra y marcar el que sería el gol de la victoria para los visitantes.

Un gran gol que deshizo la igualdad y castigó duramente a un Tuilla muy necesitado. Pero no se rindió el equipo de El Candín. A partir de ahí, L’Entregu se cerró atrás y por más que lo intentó el Tuilla fue incapaz de aprovechar sus ocasiones. Tuvo dos muy claras en el descuento gracias a dos córners, ya con L’Entregu jugando con un futbolista menos por la expulsión de Berto Arias.

En el primero de ellos, Miloud remató de cabeza y despejó el portero. En la segunda y definitiva Said volvió a rematar de cabeza saltando por encima de todos, pero su propio compañero Naya se encontró con el balón e impidió que fuera gol.