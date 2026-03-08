Este Langreo está más vivo que nunca: victoria a domicilio para seguir creyendo (1-2)

Coruxo FC: Ruiz Díaz (1); Roque (1), Borja (1), Juan Rodríguez (1), Naveira (1); Nacho Fariña (1), Carlos Alonso (1), Guille Pinín (1); Mateo (1), Añón (1) y Sola (1). Cambios: Cidre (1) por Naveira, min. 28. Hugo Rodri (1) por Roque y Álvaro (1) por Juan Rodríguez, min. 63. Santos (1) por Sola, min. 75. Rares (1) por Añón, min. 78. UP Langreo: Torre (1); Maza (1), Ojeda (1), Liam López (1), Álex Menéndez (1); René (1), Juan López (1), Lucas (1), Diego Díaz (1); Pablo Pérez (1) y Neira (1). Cambios: Sergio Orviz (1) por Lucas e Iván González (1) por Diego Díaz, min. 68. Borja (1) por Neira, min. 76. Enol (s.c.) por René y Benavente (s.c.) por Juan López, min. 87. Goles: 1-0, min. 26: Borja. 1-1, min. 44: Diego Díaz. 1-2, min. 84: Pablo Pérez. Árbitro: Guillermo García, de Castilla y León. Amonestó a Roque, Sola y Añón por el Coruxo, y a Pablo Pérez y Borja por el Langreo. O Vao: Unos quinientos espectadores.

Gran paso adelante del Langreo tras sumar ayer los tres puntos en un campo complicado como el de O Vao. El equipo entrenado por Manel Menéndez fue atrevido y consiguió que los vigueses no estuvieran cómodos y perdieran el balón con mucha facilidad.

El Unión salió sin complejos, consciente de lo mucho que se jugaba. Consiguió que los vigueses no estuvieran cómodos, pero los balones recuperados no duraban mucho tiempo en sus pies. De hecho, el primer disparo a portería del Langreo no llegó hasta el minuto treinta y seis, con un remate de espuela de Neira, que salió excesivamente alto.

Hubo momentos de sufrimiento para el Langreo, desbordado por su banda izquierda. La dificultad se solucionó colocando a Diego como quinto defensa ayudando en labores defensivas. Parecía que el Langreo tenía el partido controlado, pero en un saque de esquina el central del Coruxo, Borja Marchante, conectó un cabezazo que puso por delante a los locales.

El Langreo tocó a rebato y se fue a por el tanto de la igualada. Era momento de arriesgar. El empate llegó a un minuto del descanso, en el saque de una falta por parte de Diego, que tocó en un defensor y descolocó a Esteban. En el tiempo añadido del primer tiempo, los jugadores asturianos reclamaron una pena máxima en el área viguesa.

Pablo Pérez culmina la remontada del Langreo

El Unión salió mucho más agresivo tras el paso por los vestuarios. Era el momento de arriesgar, ya que habían visto que la presión que habían hecho en la primera parte había conseguido frenar a los vigueses y, por lo tanto, era el momento de dar un paso al frente para buscar los tres puntos.

Cierto es que consiguieron que los jugadores del Coruxo perdieran muy fácil el balón y que tuvieran muchos problemas para jugar el esférico desde atrás, pero no es menos cierto que ofensivamente tampoco le crearon demasiados problemas a Esteban Ruiz.

Y el atrevimiento del Langreo obtuvo su recompensa a seis minutos para llegar a la conclusión del encuentro. La presión volvió a provocar una pérdida de balón en el área, que aprovechó Pablo Pérez para conectar un potente disparo ante el que nada pudo hacer el portero del Coruxo. Un tanto que suponen tres puntos decisivos para el conjunto langreano, que queda a un paso de la salvación deportiva mientras sigue su campaña de crowdfunding.