El Lealtad no se da por vencido: gana a uno de los gallitos de la categoría y sigue en la lucha

Lealtad: Junquera (3); Mateo (2), Marcos Blanco (2), Nico Pereira (1), Saza (1), Jaime (1), Luisen (2), Braña (2), Pesquera (2), Argüelles (2) y Yerpes (2). Cambios: Nacho (2) por Nico Pereira, Baba (1) por Jaime y Carlos Cid (3) por Braña, min. 58. Samu Montes (2) por Saza, min. 69. Mateo Arellano (s.c.) por Marcos Blanco, min. 85. Gimnástica Segoviana: Pablo (2); Iker (1), José Antonio (2), Josep (2), Manuel (1), Juan Manuel (2), Marc (2), Javier (2), Rodrigo (2), Juan Ignacio (2) y Paulino (1). Cambios: Fernando (1) por Rodrigo, min. 41. Rubén (2) por Josep y Alejandro (1) por Marc, min. 61. Iván (1) por Javier y Ayán (2) por Paulino, min. 72. El gol: 1-0, min. 73: Carlos Cid. Árbitro: Pablo Ibáñez Campos (colegio cántabro). Amonestó a los locales Braña, Nacho y Baba, y a los visitantes Javier, Paulino y al entrenador Joaquín. Les Caleyes: unos 350 espectadores.

El Lealtad reaccionó tras una primera parte de superioridad visitante, ganó apuradamente a la Gimnástica Segoviana gracias a un tanto de Carlos Cid y continúa con vida en la lucha por la salvación en Segunda Federación. Pocos lo hubieran dicho tras unos primeros 45 minutos en los que el conjunto castellano fue mejor, llevando el dominio del partido y haciendo protagonista al meta local Junquera, que evitó el gol en al menos tres ocasiones claras. En la segunda parte el Lealtad dio un paso adelante y, favorecido por los cambios, especialmente con un Carlos Cid muy activo en la banda izquierda, dio un giro al partido, en el que pasó a ser superior, plasmándolo con el único gol del encuentro.

En la primera parte, la Gimnástica Segoviana dominó y tuvo una clara en un remate de Marc dentro del área que despejó Junquera. Esa misma jugada acabó con un balón de nuevo al área en la que Juan Ignacio se topó con el meta local. Mediada la primera parte, Juan Manuel, tras una acción individual, disparó encontrándose con otra parada de Junquera, que envió a córner. La tercera intervención del portero local llegó tras un tiro de Javier, que pudo detener nuevamente. En el descuento, el Lealtad tuvo su única ocasión de la primera mitad en una acción en la que Nico Pereira disparó fuera por poco.

En la segunda parte, el Lealtad apretó, logró arrebatarle el balón a la Gimnástica Segoviana y empezó avisando con un tiro de Carlos Cid dentro del área, que consiguió despejar el portero. Al poco tiempo, Saza, en un remate acrobático, disparó encontrándose de nuevo con Pablo. Carlos Cid chutó alta una falta desde la frontal por poco.

Carlos Cid da vida al Lealtad

En el minuto 73 llegó el gol local tras un balón al área que Saha pudo dejar de cara para que Carlos Cid rematara de primeras al fondo de la red. A partir de ahí, el Lealtad, aunque no dispuso de más ocasiones de gol, supo conservar el tanto a favor y apenas concedió una ocasión, una contra en la que Ayán tiró desde dentro del área a puerta, encontrándose de nuevo con Junquera, que despejó a córner.

Noticias relacionadas

El Lealtad se defendió de ahí hasta el final y suma una victoria ante uno de los gallitos de la categoría que le acerca un poco a la zona de permanencia y le mantiene con vida.