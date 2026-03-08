Un mal último cuarto le cuesta la derrota al Siroko Gijón (64-70)

El Siroko Gijón, que compite en el grupo B de Liga Femenina 2, encadena su segunda derrota consecutiva tras perder frente al Manresa por 64-70 en un encuentro que dominó hasta el último parcial. El 21-12 del primer cuarto invitaba al optimismo en un conjunto gijonés que, a partir de ahí, supo aguantar muy bien su ventaja, con un segundo y tercer cuarto muy ajustados. Al último llegaron con diez puntos de ventaja, pero fue ahí cuando reaccionó el cuadro catalán para endosarle un parcial de 10-26 y llevarse la victoria. La más destacada del Siroko fue Melanie Russell, con 16 puntos y 21 créditos de valoración.