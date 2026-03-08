Nueva paliza al Círculo Gijón, colista tras desaparecer en Logroño (100-68)

El Círculo Gijón fue un pelele a manos del Clavijo, que no encontró resistencia en el encuentro celebrado este domingo en Logroño (100-68) y deja al conjunto asturiano colista del grupo de Segunda FEB y con unas pésimas sensaciones de cara a la recta final de la temporada. La situación clasificatoria se complica aún más para el equipo asturiano, que ha pasado a ocupar el último puesto tras el triunfo del Jaén Paraíso Interior en la pista del Valle de Egüés. Con el cuarto por la cola y primer equipo que libra del todo, el Logrobasket, con tres triunfos de ventaja que en realidad son cuatro, ya que ha ganado los dos partidos al Círculo, la esperanza de los de Galán pasan por ascender al tercer puesto por la cola. Eso significaría evitar el descenso directo y jugar una eliminatoria contra el antepenúltimo del grupo Este. Pero para que eso suceda, el Círculo tendrá que jugar un baloncesto mucho mejor que el que ha jugado en las últimas semanas.

Máquina de perder balones

El técnico gijonés, Nacho Galán, con solo diez jugadores en el acta, optó por un cinco inicial con Samu Barros en el puesto de base, Pierre y Ramírez en las alas y Javi Ménendez y Michael Okafor por dentro. La igualdad duró apenas unos pocos minutos, hasta que el conjunto asturiano se convirtió en una máquina de perder balones, auténticos regalos que facilitaron las canastas locales en rápidas transiciones. En cuatro minutos los visitantes ya habían cometido cinco pérdidas, y el cuarto lo acabaron con siete balones perdidos, una cifra inasumible para ningún equipo que quiera competir. Solamente unos minutos erráticos del conjunto riojano en el tramo final impidieron un marcador sonrojante al final del primer cuarto (26-15).

Lesión de Ramírez

El segundo cuarto se inició por los mismos derroteros, con un equipo local más ordenado y concienciado y un visitante perdido, deambulando por la pista sin ser capaz ni de ajustar su defensa ni de atacar con fluidez. Ni siquiera Pierre, máximo anotador del Círculo, encontraba la onda, y los fallos del Clavijo acababan demasiadas veces manos amigas en el rebote. Para colmo de males, en uno de esos rebotes perdidos David Ramírez pisó a Tsegakele en la caída y quedó fuera de juego, con el tobillo dañado. El pozo en el que encontraba el Círculo parecía no tener fondo, hasta que Pierre halló unos momentos de inspiración para evitar una masacre antes de llegar al descanso. Del 38-20 se pasó al 38-27, pero no fue el comienzo de ninguna reacción visitante. Pese a que su rival hacía la goma, el Clavijo seguía jugando a placer y acabó el segundo cuarto con catorce puntos de diferencia (51-37). El músculo defensivo que parecía haber encontrado el equipo de Nacho Galán al principio de la segunda vuelta vuelve a estar perdido.

Otra disposición

El Círculo salió con otra disposición en la segunda mitad. Eso, unido a cierta relajación de la parte riojana, dio paso a los minutos más esperanzadores del equipo gijonés, que llegó a situarse a ocho puntos tras un triple de Guillem Arcos y varias acciones de fuerza cerca de la canasta. Con 61-53 pidió tiempo muerto el entrenador local, Aitor Fantova, y mandó parar antes de que la cosa fuera a mayores. Y de nuevo se repitió el guion del primer tiempo, con un Círculo incapaz de superar la presión defensiva del Clavijo y reblandecido atrás. En un visto y no visto, la cuestión quedó vista para sentencia, si es que no lo estaba aún. Un 12-3 condujo a un 73-56 tras tres cuartos que ahorraba prácticamente el último parcial. Lamentablemente para el Círculo, hubo que jugarlo, con resultado calamitoso. El Círculo estuvo presente físicamente, pero no de espíritu, y fue aplastado de forma inmisericorde por el equipo riojano hasta el 100-68 final.