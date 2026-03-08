El Real Oviedo Vetusta se deja en O Couto el liderato de su grupo de Segunda Federación (3-0)

UD Ourense: Vizoso (2); De Prado (2), Labrada (2), Puime (3), Varo (2); Manu (2), Champi (3), Busto (2), Justino (3); Youssef (2) y Rufo (3). Cambios: Noel (2) por Labrada y Migui (2) por Busto, min. 46. Samu (3) por Varo, min. 53. Osian (1) por Rufo, min. 77. Roi Currás (s.c.) por Champi, min. 85. Real Oviedo Vetusta: Miguel Narváez (2); Marcos Lopes (1), Marco Esteban (1), Adri Lopes (1), Omar Falah (1); Cheli (1), Dieguito (1), Lucas Antañón (2), Guille Berzal (2); Coballes (1) e Íker Gil (2). Cambios: Adri Fernández (1) por Marcos Lopes, min. 61. Lamine (1) por Dieguito, Martín (1) por Lucas Antañón y Márquez (1) por Coballes, min. 73. Goles: 1-0, min. 31: Puime. 2-0, min. 74: Champi, de penalti. 3-0, min. 81: Samu. Árbitro: Carlos Agraz Díaz (Colegio extremeño Tarjetas amarillas a los locales Labrada y Varo, y al visitante Omar Falah. O Couto.

El Vetusta perdió el liderato del grupo de Segunda Federación y se llevó un buen palo en O Couto, donde fue de más a menos hasta verse superado por el UD Ourense.

La primera parte arrancó con un equipo ovetense mejor posicionado y llevando la iniciativa. Tuvo más la posesión del balón y merodeó más el área rival. Cheli y Dieguito organizaban el juego ofensivo, buscando las internadas por las bandas de Guiller Berzal, por la izquierda, y de Lucas Antañón, por la derecha, con la mirada puesta en Coballes e Íker Gil en las posiciones más adelantadas. No tardaron en llegar las ocasiones: precisamente Íker Gil fue el protagonista en el minuto 4 al enviar a la red en el segundo palo un buen centro desde la derecha de Lucas Antañón, pero el colegiado decidió anular el gol por un dudoso fuera de juego del delantero.

Sin embargo, el bloque gallego reaccionó de la mano de Champi. El encuentro entró en una fase de igualdad, siempre teniendo al filial carbayón como el que llevó el mando del partido, mientras que los de Borja Fernández cedieron terreno, replegándose atrás y buscando rápidas contras para sorprender a su rival. Los de Roberto Aguirre tuvieron una buena ocasión para abrir el marcador en el meridiano de la primera parte, en un robo de balón en zona defensiva de los ovetenses. Íker Gil se marchó por velocidad por el centro, abrió a la posición de Dieguito, que se internó por banda izquierda y su centro no acertó a rematarlo en boca de gol Coballes.

El Ourense golpea y sentencia al Vetusta

Sin embargo, el que acertó fue la UD Ourense. A balón parado, en el minuto 31, un centro al área de Justino desde la izquierda fue rematado de cabeza por Rufo; el meta Miguel Narváez desvió en primera instancia, pero el rechace lo envió a la red Puime.

Tras el paso por los vestuarios, el Vetusta trató de darle la vuelta, pero se encontró con un equipo ourensano muy ordenado en defensa y que dejó pocos espacios. Además, los locales encarrilaron el partido gracias a un penalti señalado por derribo dentro del área de Cheli sobre Migui, que Champi se encargó de transformar. Ya con el equipo azul abierto, una nueva contra remató el partido. Fue un pase en largo a la posición de Samu, que controló el balón en la frontal del área y, tras sortear a algunos defensores, sentenció.