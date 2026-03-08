El Telecable se deja dos puntos al final ante el Palau (1-1)

Generali H.C. Palau: Laura Vicente, Berta Busquets, Laura Puigdueta, Anna Casarramona, Marina Codina, Nara López, Ariadna Méndez y Luchi Maldonado. Telecable: Viki Caretta, Marta Piquero, Nuria Almeida, Mariona Colomer y Ana Catarina, María Igualada, Judith Cobián y Laia Juan. Árbitro: Oriol Pérez y Josep Antoni Ribo. Goles: 0-1, min. 5: Marta Piquero. 1-1, min. 48: Marina Codina. Pabellón María Víctor.

El Telecable cedió ayer un empate en los instantes finales de su visita al Palau después de haber dominado el encuentro. Las asturianas abrieron el marcador con un gol de Marta Piquero, dispusieron de ocasiones para ampliar la ventaja y defendieron con orden hasta que un disparo lateral de Marina Codina, a dos minutos del final, igualó el marcador.

El Telecable se adelanta y domina el partido

Las de Natasha Lee tardaron poco en hacerse con el control del juego. Tras unos primeros compases sin dominador claro, con ambos equipos buscando el ataque directo y probando a las porteras desde lejos, el Telecable fue imponiendo su juego y empezó a generar peligro.

La primera ocasión clara se marchó rozando el palo, con Ana Catarina a punto de inaugurar el marcador. El gol llegó poco después en un bloqueo y continuación: Mariona Colomer asistió para la entrada de Marta Piquero, que engañó a Laura Vicente con una finta y marcó el 0-1.

El Palau reacciona y empata al final

Las gijonesas siguieron dominando y estuvieron cerca del segundo gol, pero Vicente detuvo un nuevo remate de Piquero. El técnico local, el asturiano Keko Iglesias, pidió tiempo muerto y el Palau reaccionó, aunque sin poner en demasiados apuros a unas asturianas que defendían con orden.

El segundo gol que hubiera sentenciado el partido estuvo cerca, pero no llegó, y la igualdad se mantuvo hasta que a dos minutos del final Marina Codina sorprendió a Caretta con un disparo lateral para firmar el 1-1 definitivo.

Un empate que aleja el liderato

Noticias relacionadas

Punto amargo para el Telecable, que se aleja del liderato de la OK Liga tras dejar escapar la victoria ante uno de sus rivales directos.