Vetusta y Atlética Avilesina ganan sus partidos en casa

El Grupo Covadonga y el Royal Premium caen ante el Sanse y el Safa Madrid

El Auto-Center Principado, ante el Grupo Covadonga, en su duelo de esta temporada en Gijón. | MARCOS LEÓN

N. L.

Oviedo

El Auto-Center Principado venció ayer por la mínima (28-27) al SDC Astander Astillero en Oviedo. Con este resultado, el cuadro carbayón no consigue escalar posiciones en la tabla, aunque se encuentra a tan solo dos puntos de la novena posición de la tabla.

Por su parte, el Horizonte Atlética hizo los deberes en casa ante el Clinisord Maravillas por 37-26. El cuadro avilesino pasó por encima de su rival y ya es cuarto en la tabla, arrebatándole este mismo puesto al Grupo Covadonga, que ayer perdió a domicilio en casa del Segura e Hijos BM Sanse por 26-25 y cae a la quinta posición de la clasificación de la Primera Nacional masculina. El Royal Premium también perdió. El cuadro gijonés se dejó los puntos en su cancha (24-27) ante el Safa Madrid, y cae una plaza en la clasificación. Ahora mismo es duodécimo, por encima del Vetusta.

