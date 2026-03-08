El Vetusta, a recuperar el liderato en Orense

El Marino de Luanco sufrió ayer una dura derrota en su visita al Atlético Astorga (3-0), aunque no demostró ser inferior, pero los fallos ante el portero rival le condenaron en exceso, especialmente en una primera parte en la que el Astorga logró ponerse 2-0 con las dos únicas ocasiones que tuvo. A pesar de todo, el Marino salió más decidido al ataque que los maragatos y tuvo el dominio del centro del campo con jugadores como Basurto e Íñigo. Pero los locales acertaron a la primera. Fue en el minuto 8, en una jugada a balón parado: un saque en el ataque derecho del Atlético Astorga en el que falla la defensa, falla también el portero en la salida y Jesu en el segundo palo, de cabeza, consigue el 1-0. En el minuto 15, el bloque asturiano tuvo una primera ocasión en un disparo lejano de Basurto.

Tres minutos más tarde era Íñigo el que pasaba a Talarín y este enviaba alto. A los 25 minutos volvió a tener el Marino una ocasión, quizás la mejor hasta el momento, en un lanzamiento de Óscar que obligó a emplearse a fondo a Llamazares y enviar el balón a córner cuando parecía que entraba. Ocho minutos más tarde, en el 33, Basurto enviaba alto.

El Marino se estaba recuperando de ese gol encajado en contra. Dominaba frente a un Atlético Astorga que esperaba bien atrás, buscando los errores de los asturianos, pero cuando llegaba al área del Atlético Astorga, por fallos propios o por la actuación de la defensa o el portero, no conseguía el premio del gol.

A los 37 minutos, Marcos, en un cabezazo, hizo que Llamazares enviara a córner en una jugada que parecía que iba a convertirse en gol. Justo en la acción siguiente, a los 37 minutos, en este caso por la banda izquierda, Adri Álvarez colgó al área del Marino; la defensa volvió a fallar y el portero no estuvo acertado y ahí de cabeza, Nistal conseguía el 2-0. Fue un duro golpe lo que hizo que hasta el descanso el Marino se viera algo nervioso. Fueron minutos en los que el Astorga pudo matar el partido cuando Adri Álvarez, en el 43, lanzó desviado. Dos minutos más tarde, casi con el tiempo cumplido, Óscar pudo volver a tener la opción de dar vida al Marino, pero otra vez de nuevo el portero astorgano Llamazares atajó un lanzamiento que iba envenenado.

En la segunda parte salió más decidido el equipo asturiano en busca de acortar distancias y volver a retomar el partido y así, a los tres minutos de la reanudación, Marcos lo intentó, pero la defensa del Astorga enviaba el esférico fuera. Cuando parecía que iba a llegar el gol de los asturianos, a los 58 minutos, una jugada en contraataque hizo que Tomás derribara a Cervero cuando iba a rematar. El árbitro decretó penalti y roja para el jugador del Marino de Luanco. El penalti lo lanzó Cervero, paró Dennis, pero el rechace lo envió a la red Ceinos para poner el 3-0.

A partir de ahí, fue un querer y no poder por parte de los asturianos, que con los cambios intentaron dar más frescura y nunca llegaron a rendirse, pero a pesar de que tuvieron cierto dominio sobre el Atlético Astorga, al contar con un jugador menos, el desgaste físico les pasaba factura. En el minuto 70, Adri Álvarez tuvo una ocasión para el Atlético Astorga, en un partido que ya estaba agonizando. En el minuto 83 era Martín, por parte de Marino, el que tuvo la última ocasión en esta segunda parte para los visitantes con un lanzamiento desde fuera del área. El balón salió rozando la escuadra derecha de la portería de Villamarín. Al final, derrota de los asturianos que ven cómo el conjunto astorgano le adelanta en la clasificación.

El Vetusta, que perdió ayer el puesto de líder de Segunda Federación, se medirá esta tarde ante el Ourense a domicilio a las 17 horas. Al filial azul le basta con sumar un punto para recuperar el liderato que ahora mismo regenta el Deportivo Fabril. Por su parte, el Langreo visita O Vao para medirse al Coruxo (17 horas) en su intento de abandonar la zona baja de la clasificación, y mientras sigue sumergido en el crowdfunding que trata de salvar económicamente al club. Por último, el Lealtad (16 horas) recibe en casa a la Gimnástica Segoviana en un partido de vital trascendencia para el cuadro maliayés en su lucha por evitar el descenso.