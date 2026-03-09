Este es el análisis de la jornada 25ª en Tercera Federación

Se afianza en el liderato. El Llanera se afianza en el liderato tras ganar en el Hermanos Antuña al Caudal. Con esta victoria, y aprovechando el tropiezo del Covadonga, el conjunto de Chuchi pone tierra de por medio al frente de la clasificación al aumentar a cinco puntos la ventaja sobre el Cova, que parecía el único capaz de disputarle el campeonato.

Protagonista de la jornada. El Navarro vuelve a ser protagonista de la jornada tras vencer al Covadonga, que solo había perdido un encuentro hasta el momento. Además, el conjunto de Davo fue el primero en marcarle tres goles a los ovetenses esta temporada.

Sigue en la lucha. L’Entregu parece seguir en la lucha por alcanzar los puestos de promoción tras ganar en El Candín al Tuilla y recortar tres puntos al Caudal, que marca la zona de promoción. Ahora el conjunto de Lucho se encuentra a seis puntos de Caudal y Mosconia, a pesar de haber ganado solo dos encuentros de los ocho disputados en esta segunda vuelta.

Comienza ganando. El Lenense consiguió su tercera victoria de la temporada en el primer encuentro en el banquillo de Javi González tras la destitución de Manolo Simón. Tres puntos que les permiten no seguir descolgados y mantenerse a solo dos de la salvación.

Se hunden. Titánico y Tuilla parecen hundirse en la cola de la clasificación tras perder ambos sus encuentros. El Titánico cayó derrotado en La Cruz ante el Ceares y ya se encuentra a nueve puntos del Gijón Industrial, equipo que marca la salvación. Por su parte, el Tuilla no pudo dar continuidad al buen resultado de la jornada anterior y se aleja a seis puntos de la permanencia que marca el Indus.