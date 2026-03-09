Los árbitros nacionales se pronuncian sobre la agresión del futbolista del San Luis a un colegiado: “Es inadmisible y mostramos nuestra absoluta repulsa”
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF recalca que “la figura del colegiado merece el máximo respeto y protección” y condena el acto y posterior reacción del club langreano
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol ha sido tajante con la agresión de un futbolista del San Luis al colegiado principal del encuentro ante el Llanera B, en la categoría más baja del fútbol regional, la Tercera Asturfútbol. El CTA “condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida” y también arremete contra la posterior reacción del club langreano, que en un primer momento incluso defendió el acto. “El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club del agresor en el que no condena la acción de su futbolista y justifica su violencia. El CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad”.
El colegiado, ovetense de 32 años, decidió señalar penalti y fue entonces cuando el futbolista, en pleno arrebato de rabia, le propinó los dos golpes: un puñetazo que lo envió al suelo y después un intento de patada. Pese a ello, decidió proseguir con el choque. En primer momento, el San Luis justificó el acto alegando que "consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Después se retractaron. “Por supuesto que condenamos este tipo de agresiones, no tienen cabida sobre un terreno de juego. El empleado del club que lo redactó lo hizo en caliente” afirmó el presidente, Luis Blanco, que cesó posteriormente al secretario que había redactado ese comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
- La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
- La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
- Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Operarios municipales empiezan a acondicionar las zonas verdes de La Corredoria