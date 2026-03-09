Los árbitros nacionales se pronuncian sobre la agresión del futbolista del San Luis a un colegiado: “Es inadmisible y mostramos nuestra absoluta repulsa”

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol ha sido tajante con la agresión de un futbolista del San Luis al colegiado principal del encuentro ante el Llanera B, en la categoría más baja del fútbol regional, la Tercera Asturfútbol. El CTA “condena y muestra su absoluta repulsa contra la agresión sufrida” y también arremete contra la posterior reacción del club langreano, que en un primer momento incluso defendió el acto. “El hecho en sí es inadmisible, como también lo es la posterior reacción del club del agresor en el que no condena la acción de su futbolista y justifica su violencia. El CTA muestra su total apoyo al árbitro agredido y se pone a su disposición ante cualquier necesidad”.

El colegiado, ovetense de 32 años, decidió señalar penalti y fue entonces cuando el futbolista, en pleno arrebato de rabia, le propinó los dos golpes: un puñetazo que lo envió al suelo y después un intento de patada. Pese a ello, decidió proseguir con el choque. En primer momento, el San Luis justificó el acto alegando que "consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Después se retractaron. “Por supuesto que condenamos este tipo de agresiones, no tienen cabida sobre un terreno de juego. El empleado del club que lo redactó lo hizo en caliente” afirmó el presidente, Luis Blanco, que cesó posteriormente al secretario que había redactado ese comunicado.