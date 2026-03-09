Celia González, del Ciudad de Lugones, bronce nacional sub-16 en 60 vallas

Celia González, atleta del Ciudad de Lugones, consiguió el mejor resultado de la representación asturiana en el Campeonato de España sub-16 "short track", que se celebró este fin de semana en Salamanca. González fue bronce en la prueba de 60 metros vallas, en la que registró un tiempo de 8 segundos y 85 centésimas. Rozando el podio se quedó Enol González, corredor de la Atlética Avilesina, que fue cuarto en 300 lisos. Sara Tosar, también del Ciudad de Lugones, se clasificó en quinto lugar en la prueba de salto con pértiga.