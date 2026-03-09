El CID Jovellanos reacciona a tiempo para ganar al Galdakao y aún aspira al ascenso a la élite masculina del voleibol

El colista de la Superliga Masculina 2, el Galdakao, hizo sudar de lo lindo al CID Jovellanos, pero finalmente el equipo gijonés pudo imponerse en la pista vizcaína (2-3) y mantener sus opciones de disputar la fase de ascenso a la élite. Para ello, además de no fallar en ninguna de las dos citas que le restan, contra el Textil Santanderina en casa y frente al Gupane Guía canario, el conjunto asturiano tendrá que estar atento a resultados ajenos.

Marina Rubiera y Sofía Veiga saltan a bloquear ante el VP Madrid. | RGCC

De mano, el Galdakao se mostró superior al CID Jovellanos en el primer set, aunque la situación se igualó a medida que avanzaba el parcial, decantado del lado local gracias a su eficacia en ataque (30-28). Similar desarrollo tuvo el segundo set, pero esta vez favorable a los intereses gijoneses (26-28).

En el tercero, el equipo visitante dominó inicialmente gracias a su bloqueo y a su ataque (12-15), pero el equipo vasco reaccionó y acabó imponiéndose por un ajustado 25-22. El Galdakao vio su momento y luchó como gato panza arriba para hacerse con el cuarto set, lo que hubiera supuesto el partido, pero el Jovellanos lo resolvió con dos puntos consecutivos cuando más apretada estaba la cosa (23-25). La misma tónica de igualdad se vivió en el quinto set, que acabaron ganando los jugadores visitantes por 16-18. El próximo rival, el Textil Santanderina, segundo, el domingo en La Arena.

Por su parte, el Grupo Covadonga se llevó una de las pocas alegrías del curso en Superliga Femenina 2 al imponerse al VP Madrid por 3-2. Un desenlace que pocos podían presumir después de que las grupistas, tras dominar el primer set por 25-22, perdieran los dos siguientes por un claro 12-25. El Grupo se rebeló contra su destino y, con los puntos de Sara y Paula, forzó un quinto set (25-14) que terminó decantando de su lado por 16-14.