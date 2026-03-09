El Gaitero Rodiles sufre, pero gana y recorta dos puntos al líder de Segunda Femenina de fútbol sala
N. L.
Villaviciosa
Buena jornada para El Gaitero Rodiles de Segunda División Femenina de fútbol sala. El conjunto villaviciosino fue capaz de ganar su partido ante el Club Deportivo San Pablo-Eivis, no sin dificultades (2-1), y aprovechó el empate en casa del líder Estrela ante el Bembrive, cuarto, para acercarse a tres puntos del primer puesto. María de Oliveira y Clara Rodríguez colocaron al Rodiles con dos goles de ventaja, pero el equipo visitante recortó distancias pronto y las locales se vieron incapaces de materializar un tercer gol que les diera tranquilidad.
