El Gijón Industrial toma aire: triunfo clave ante el San Martín y duelo directo con el Lenense

El Gijón Industrial respira. La victoria de este fin de semana ante el San Martín (1-0) permite al conjunto fabril seguir aferrado a la lucha por la permanencia en Tercera Federación en una temporada marcada por las dificultades. Con 20 puntos y al límite de la zona de descenso, el equipo gijonés afronta en la próxima jornada un duelo directo ante el Lenense, que llega dos puntos por detrás y ocupa puestos de descenso. "La permanencia se decidirá en un grupo de varios equipos que lucharán hasta el final", comenta Edu Carvajal, entrenador del Indus.

"Empezamos bastante titubeantes y hubo que agitar un poco el árbol", explica el presidente del club, Rafael Menéndez, que recuerda el cambio en el banquillo a comienzos de diciembre y los refuerzos que llegaron para intentar reconducir la temporada. "Es verdad que no podemos competir con los equipos de arriba, pero hay cuatro o cinco equipos que nos vamos a pegar hasta el final por evitar el descenso".

Edu Carvajal llegó al banquillo a mediados de diciembre tras la salida de Héctor Suárez y tuvo que empezar su etapa con un calendario especialmente exigente. Durante varias semanas el equipo se enfrentó a rivales de la zona alta de la clasificación. "Nos tocó jugar contra todos los equipos de arriba y, dentro de nuestra situación, competimos bien", explica Carvajal. El problema fue que los resultados tardaron en llegar. "Nos costó ganar. De hecho, no lo conseguimos hasta la séptima jornada que estuve".

Aun así, Carvajal recuerda que el equipo dejó actuaciones competitivas en varios encuentros como los empates ante Caudal, Colunga o L’Entregu. La victoria ante el San Martín llegó en un momento clave. El Industrial venía de dos semanas complicadas, con un empate en el último tramo del partido ante el Avilés Stadium y una dura derrota en Colunga (6-0).

"Fue un día muy malo", reconoce Carvajal. "Ganar el domingo nos sirvió para limpiar cabezas y cambiar un poco la dinámica".

Por eso el mensaje del cuerpo técnico ha sido insistir en la confianza. "La confianza llega con los resultados, pero durante las semanas en las que no ganábamos insistimos mucho en que se estaban haciendo bien las cosas".

Bilal, gol y nuevo comienzo

El gol de la victoria ante el San Martín lo marcó Bilal, un joven futbolista francés de 20 años que llegó al club a comienzos de enero procedente de Toulouse. Su adaptación ha sido rápida dentro del vestuario y también en la ciudad. "Llegué a principios de enero y el equipo me recibió muy bien", explica el jugador. "Ante el San Martín fuimos sólidos y pusimos las ganas necesarias".

La lucha por la permanencia

Bilal reconoce que la temporada es complicada, pero destaca el compromiso del grupo. "Nos damos a fondo partido tras partido para alcanzar nuestros objetivos". El delantero tiene claro cuál es su papel en el equipo: "Mi objetivo es aportar un plus al equipo siendo decisivo y, colectivamente, mantenernos en Tercera".

En el Industrial nadie esconde la realidad. La permanencia no será sencilla, pero el equipo ha demostrado en las últimas semanas que está dispuesto a competir hasta el final. El siguiente capítulo se escribirá este domingo en Pola de Lena.