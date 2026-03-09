La instrahistoria y las reacciones a la agresión a un árbitro en Llanera: un futbolista del San Luis propinó dos golpes al colegiado

Lo vivido ayer en el Pepe Quimarán de Llanera es uno de esos sucesos que nunca se esperan ver sobre un terreno de fútbol. Un árbitro resultó agredido por uno de los jugadores tras señalar un penalti en el encuentro que enfrentaba al filial del Llanera y al San Luis de Langreo. Un futbolista del cuadro langreano propinó un golpe en la cabeza al colegiado, que se cayó al suelo. No contento con ello, el mismo futbolista le propinó una patada al árbitro mientras se encontraba tendido sobre el césped. Y el incidente no se quedó ahí. Su club, el San Luis, emitió un polémico comunicado en el que justificaba la agresión, aunque finalmente desde la directiva de la entidad se retractaron.

Todo sucedió en el partido perteneciente a la Tercera Asturfútbol. El encuentro marchaba 2-2 (finalizó 4-2) cuando un jugador del Llanera se internaba dentro del área y fue derribado por el jugador que acabaría cometiendo la agresión. El colegiado decidió señalar penalti y fue entonces cuando el futbolista, en pleno arrebato de rabia, le propinó los dos golpes al colegiado: un puñetazo que lo envió al suelo y después un intento de patada. El colegiado, en un arranque de valentía, decidió proseguir dirigiendo el partido.

La agresión no tardó en hacerse viral. Fue entonces cuando el San Luis emitió un comunicado en el que el club de Langreo no condenaba la agresión, es más la justificaba, alegando que "consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro de hoy (por ayer) propician este tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador, el cual es una pieza fundamental del club y, por ende, no será apartado del mismo", indicaron.

El comunicado corrió como la pólvora y poco después el equipo de Langreo tuvo que rectificar. "Por supuesto que condenamos este tipo de agresiones, no tienen cabida sobre un terreno de juego. El empleado del club que lo redactó lo hizo en caliente y ya nos hemos retractado. Sin embargo, uno de nuestros jugadores, que es más bueno que el pan, ha sufrido insultos racistas durante el partido y eso no puede suceder. Parece que no quieren que este club siga jugando, porque siempre nos pasan este tipo de cosas", comentó Luis Blanco, presidente del San Luis, a LA NUEVA ESPAÑA, que a última ya por la noche cesó al responsable del comunicado. Sin embargo, desde el conjunto langreano no se retractaron del resto del comunicado, en el que aseguran que sus jugadores y cuerpo técnico esperaron veinte minutos en la puerta del campo mientras parte del Llanera ya estaba dentro; que su delegado tuvo que comprar las botellas de agua en un comercio cercano al no ser proporcionadas por el club local; que su entrenador fue expulsado sin motivo, siendo, según ellos, el técnico local quien entró al terreno de juego a increpar al árbitro; que su jugador número 23 sufrió insultos racistas de jugadores y espectadores locales que el colegiado ignoró; y que varios miembros de la directiva visitante recibieron amenazas y comentarios misóginos de jugadores del Llanera a la salida de un restaurante cercano al campo tras el encuentro.

Por su parte, Miguel López-Cedrón, presidente del Llanera, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que sí que se dio agua y pone la mano en el fuego por su club. "Claro que les dimos agua, pero si se acaba, se tienen que hacer ellos responsables, al igual que nosotros. Tenían el mismo número de botellas. Yo sé lo que es la afición del Llanera y vi perfectamente de dónde venían los insultos. Tampoco es verdad que nosotros entrásemos al campo antes que ellos. Pero tampoco hay mucho más que decir desde el momento en que no condenan la agresión. Ahora parece que nosotros tenemos la culpa de eso", aseguró. Por su parte, Marco Antonio Iglesias, entrenador del San Luis que resultó expulsado, aseguró que su club sí condena la agresión. "El chaval comete un error muy grave fruto de un momento malo. Pero la actuación del árbitro fue muy mala antes de que esto sucediera, anulándonos dos goles. El chico perdió los papeles y nos van a castigar con dureza. Y luego el comunicado está muy equivocado. Es curioso, porque lo redacta un chico que fue árbitro, pero que se calentó en el momento. El futbolista luego sufrió agresiones verbales por parte de los jugadores del cuadro rival", aseguró.

El asunto quedará en manos de la Federación Asturiana de Fútbol, pero más allá de las sanciones que puedan derivarse, lo ocurrido en el Pepe Quimarán dejó un sabor amargo en el fútbol asturiano. Incidentes como este no tienen cabida en ninguna categoría ni en ningún terreno de juego.

Ante el revuelo causado por la agresión, tanto a nivel regional como nacional, la Federación Asturiana de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros emitido un comunicado en el que se condena cualquier acto de violencia física y verbal ejercida sobre cualquier actor participante en el deporte. Desde la Federación Asturiana dicen observar "con perplejidad" como uno de sus clubes justifica y "jalea un acto violento", "lo que va directamente contra el espíritu y la ética del deporte y contra los valores que defiende nuestra Federación. Consideramos muy grave que un club a través de un comunicado oficial, incite y legitime la violencia contra los árbitros".

Es por ello que los servicios jurídicos de la RFFPA y del CTA, así como el Departamento de Integridad de la Federación, anunciaron que emprenderán "aquellas medidas legales que consideren oportunas, sin perjuicio de las que los órganos disciplinarios de la Federación decidan imponer. Igualmente, el comunicado del club será puesto en conocimiento de la Comisión Antiviolencia, para que tome las medidas oportunas dentro del cauce legal".

Noticias relacionadas

El polémico comunicado del San Luis

Desde el C.D. San Luis de La Nueva queremos denunciar los hechos acontecidos en el encuentro contra la U.D. Llanera "B". En primer lugar, el tiempo de retraso en la entrada a las instalaciones, ya que nuestros jugadores y cuerpo técnico se vieron obligados a esperar 20 minutos en la puerta principal del campo, mientras ya estaban dentro parte de los jugadores locales y parte del club local. No nos parece que sean formas de recibir al equipo visitante por lo que comentamos la situación a personal del club y recibimos malas contestaciones por su parte. En segundo lugar, no nos parece correcta la expulsión de nuestro entrenador dado que en ningún momento dijo nada ni al árbitro ni a su asistente, siendo el entrenador local la única persona que entró al campo a increpar al colegiado. En tercer lugar, nos parece decepcionante que un club como es el Llanera no nos proporcione las botellas de agua para el encuentro, teniendo nuestro delegado que ir a comprarlas a un comercio cercano. En cuarto lugar, nuestro jugador N°23 sufrió insultos indecorosos de carácter racial por parte de jugadores y espectadores del Llanera. Una vez trasladados al colegiado éste hace caso omiso. En quinto lugar, queremos manifestar nuestro profundo descontento con la actuación arbitral, dado que desde el club consideramos que los colegiados realizaron, a nuestro parecer, una actuación torticera y descaradamente favorable hacia el conjunto local. Desde el Club Deportivo San Luis NO condenamos la agresión al árbitro por parte de nuestro jugador N°4 dado que creemos que las decisiones arbitrales que hemos sufrido durante el encuentro propician éste tipo de comportamientos. Apoyamos a nuestro jugador el cual es una pieza fundamental del club y por ende no será apartado del mismo. En sexto lugar, queremos hacer mención a las amenazas sufridas por la directiva a la salida de un restaurante cercano al campo por parte de jugadores del conjunto local que, además de éstas amenazas, propinaron comentarios misóginos hacia una directiva del club. Concluimos éste comunicado oficial del Club dando cuenta del gran partido realizado boy por nuestros jugadores, el cual se está viendo opacado por los motivos anteriormente expuestos.